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Dünya 2 bin 500 kişi tahliye edildi! Birlikte tilavet dinlediler
Dünya

2 bin 500 kişi tahliye edildi! Birlikte tilavet dinlediler

Yeniakit Publisher
2023-10-12 17:52:00 -
2 bin 500 kişi tahliye edildi! Birlikte tilavet dinlediler

Almanya’da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan patlamamış bir bomba daha imha edildi. İmha çalışması yapılan bölgede yaşayanlar tahliye edildi.

Almanya'nın Köln kentinde, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan patlamamış bir bomba daha imha edildi.

Köln Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Inneren Kanal Caddesi yakınlarındaki bir spor kompleksindeki inşaat çalışması sırasında bulunan bombanın imhası esnasında bölgede oturan 2 bin 500 kişi tahliye edildi.

Evlerini boşaltanlardan bazıları, imha işlemi sırasında güvenlik amacıyla bölgede bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi'nin konferans salonunda kurulan irtibat noktasında misafir edildi.

Tahliye amaçlı gelen sakinler arasından isteyenlere Köln Merkez Camisi gezdirildi, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle birlikte caminin mimarisi ve çalışmalar hakkında bilgi verildi.

DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "İnsan ilişkilerinin bir boyutu da komşuluktur. Dinimiz komşuluk ilişkilerine büyük önem vermektedir. Bu nedenle bizler komşularımızdan da sorumluyuz. Komşularımızın dertlerini paylaşmak, sevinçlerine ortak olmak ahlaki görevimizdir." dedi.
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Köln kentinde, 6 Ekim'de de tadilat yapılan Kreuzgasse Lisesinin yakınında bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir bomba imha edilmişti.

Almanya’da bazıları yerleşim yerlerinde olmak üzere İkinci Dünya Savaşı’ndan kalan patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor.

Bu bombalar, uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor.

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