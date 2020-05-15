  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti'yi yandaşlıkla suçlayan CHP'de Vedat Kazıcı depremi

CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi ve beraberindekilerden oluşan heyet yardım dağıtımını şova çevirdi

Sakarya'da maskesiz sokağa çıkmak yasak mı? 4 ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı!

Eski hakem Erman Toroğlu: Futbolcuların eşleri AVM'de geziyor

NUN Okulları'ndan korona günlerinde Öz'e yolculuk için 14 öneri
için kalan
Yerel

2 bin 200 yıllık tiyatro gün yüzüne çıkıyor

Denizli’de UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesinde bulunan Laodikya Antik Kentinde 2 bin 200 yıllık Batı Tiyatrosunda restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 14:56:12 -
2 bin 200 yıllık tiyatro gün yüzüne çıkıyor

Denizli’de UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesinde bulunan Laodikya Antik Kentinde 2 bin 200 yıllık Batı Tiyatrosunda restorasyon çalışmaları devam ediyor.


UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki, Pamukkale ilçesinin Eskihisar Mahallesi yakınında yer alan Laodikya Antik Kenti’nde birisi kuzeyde diğeri ise batıda olmak üzere iki tiyatro yapısı bulunuyor. 2 bin 200 yıllık Batı Tiyatrosu orkestraya doğru dik eğimli ve Helenistik geleneğe göre tamamen doğal zemine oyularak yapıldığı bilinmektedir. Tiyatro batı tarafa bakmakta olup, özellikle kentte öğleden sonra başlayan batı esintilerini alacak şekilde düzenlendiği belirtiliyor. Bu aynı zamanda erken kent yerleşimlerinin bulunduğu yön ve tiyatro 7 merdiven geçişiyle, 9 kerkides’e bölünmüştür. Batı Tiyatrosu’nun oturma basamaklarının yer aldığı kısımların restorasyonları devam ettiği belirtildi. Prof. Dr. Celal Şimşek sosyal medyasında restorasyon ve konservasyon çalışmalarının yapıldığını paylaştı. Traverten oturma bloklarının ve diazoma bloklarının analizlerinin aslına uygun olarak analiz yapılarak kullanıldığı yazan Prof. Dr. Şimşek, yaklaşık 1,5 yıldır restorasyon çalışmalarının devam ettiğini ve korona virüs salgının olduğu bu günlerde çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı