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Ekonomi 2 bin 200 metre yükseklikteki rüzgar santrali üretime başladı
Ekonomi

2 bin 200 metre yükseklikteki rüzgar santrali üretime başladı

Yeniakit Publisher
2023-12-26 21:34:00 -
2 bin 200 metre yükseklikteki rüzgar santrali üretime başladı

Çin’in güneybatı kesimindeki Yunnan eyaletinin Qiubei ilçesinde yer alan, ülkenin plato ve dağlık bölgede kurulan en büyük ölçekli rüzgâr santrali hizmete girdi. Ortalama 2 bin 210 metre yükseklikte kurulan ve 310 adet rüzgâr türbininden oluşan santralin toplam kurulu gücünün 1,103 milyon kilovat olduğu açıklandı.

Santral, tamamen hizmete girdikten sonra yıllık 2,6 milyar kilovat saat elektrik üretirken, karbondioksit emisyonunu da yıllık 2,165 milyon ton azaltacak. Santral, 1 milyon 980 binden fazla hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak.

Öte yandan Çin’de yenilenebilir enerji üretiminin tarihte ilk kez termal güç kapasitesini aşarak toplam kurulu gücün yarısından fazlasına ulaştı. Çin Ulusal Enerji İdaresi tarafından açıklanan verilere göre, yenilenebilir enerjinin kurulu gücünün ülkedeki toplam elektrik kurulu gücünün yarısından fazlasını oluşturarak 1 milyar 450 milyon kilovata ulaştı.

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