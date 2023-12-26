2 bin 200 metre yükseklikteki rüzgar santrali üretime başladı

Santral, tamamen hizmete girdikten sonra yıllık 2,6 milyar kilovat saat elektrik üretirken, karbondioksit emisyonunu da yıllık 2,165 milyon ton azaltacak. Santral, 1 milyon 980 binden fazla hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak.

Öte yandan Çin’de yenilenebilir enerji üretiminin tarihte ilk kez termal güç kapasitesini aşarak toplam kurulu gücün yarısından fazlasına ulaştı. Çin Ulusal Enerji İdaresi tarafından açıklanan verilere göre, yenilenebilir enerjinin kurulu gücünün ülkedeki toplam elektrik kurulu gücünün yarısından fazlasını oluşturarak 1 milyar 450 milyon kilovata ulaştı.