2. Arda Turan vakası!
Galatasaray'da Arda Turan'ın Fatih Terim'le fotoğrafını paylaşmasının yankıları sürerken benzer bir hamle de Mbaye Diagne'den geldi.
Galatasaray'da Arda Turan'ın Fatih Terim'le fotoğrafını paylaşmasının yankıları sürerken benzer bir hamle de Mbaye Diagne'den geldi. Galatasaray'ın Gaziantep FK'ye 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Mbaye Diagne'nin yaptığı Fatih Terim paylaşımı gündeme oturdu. Hatırlanacağı üzere Arda Turan, Göztepe maçı öncesi tecrübeli hocayla fotoğrafını paylaşmış ve o tarihten beri kadroya alınmamıştı.
Akşam'da yer alan habere göre Galatasaray'da ikinci Arda Turan vakası yaşanıyor. Sarı-Kırmızılıların sözleşmesini feshettiği Mbaye Diagne, Gaziantep FK'ye 3-1 kaybedilen maç sonrası sosyal medya hesabından Fatih Terim paylaşımı yaptı. Hatırlanacağı üzere Arda Turan da Göztepe maçı öncesi Fatih Terim paylaşımı yapmış ve o tarihten sonra kadroya alınmamıştı.
MBAYE DIAGNE'DEN FATİH TERİM SONRASI BİR DE ARDA TURAN PAYLAŞIMI
Mbaye Diagne'nin Fatih Terim postunun üzerine bir de Arda Turan'ı takipçileriyle paylaşması özellikle dikkat çekti.