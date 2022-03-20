2. Arda Turan vakası!

Galatasaray'da Arda Turan'ın Fatih Terim'le fotoğrafını paylaşmasının yankıları sürerken benzer bir hamle de Mbaye Diagne'den geldi. Galatasaray'ın Gaziantep FK'ye 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Mbaye Diagne'nin yaptığı Fatih Terim paylaşımı gündeme oturdu. Hatırlanacağı üzere Arda Turan, Göztepe maçı öncesi tecrübeli hocayla fotoğrafını paylaşmış ve o tarihten beri kadroya alınmamıştı.

Akşam'da yer alan habere göre Galatasaray'da ikinci Arda Turan vakası yaşanıyor. Sarı-Kırmızılıların sözleşmesini feshettiği Mbaye Diagne, Gaziantep FK'ye 3-1 kaybedilen maç sonrası sosyal medya hesabından Fatih Terim paylaşımı yaptı. Hatırlanacağı üzere Arda Turan da Göztepe maçı öncesi Fatih Terim paylaşımı yapmış ve o tarihten sonra kadroya alınmamıştı.

MBAYE DIAGNE'DEN FATİH TERİM SONRASI BİR DE ARDA TURAN PAYLAŞIMI

Mbaye Diagne'nin Fatih Terim postunun üzerine bir de Arda Turan'ı takipçileriyle paylaşması özellikle dikkat çekti.