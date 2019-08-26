2. Akdeniz Plaj Oyunları - Yunanistan'da düzenlenen organizasyonda Türkiye Karışık Milli Takımı, 4x100 bayrak yarışında, milli sporcu Derin Toparlak da 400 metre su üstü yarışında bronz madalya elde etti



İSTANBUL (AA) - Yunanistan'da düzenlenen 2. Akdeniz Plaj Oyunları'nda Türkiye 2 bronz madalya kazandı. Patras kentindeki organizasyonda Beril Ülker, Ayşe Ceren Yeşilbaş, Ömer Faruk Saydam ve Tuğcan Kaytar'dan oluşan Karışık Milli Takım, 4x100 metre bayrak yarışında üçüncü olarak bronz madalya aldı. Milli sporcu Derin Toparlak da erkekler 400 metre su üstü finalinde 3.06.943'lük derecesiyle bronz madalyaya uzandı.

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