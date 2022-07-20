2022-2023 eğitim öğretim yılı için geri sayım başladı. Bu yıl 1.sınıfa başlayacak olan çocukların kayıt işlemlerinin ne zaman alınacağı ise merak ediliyor. Peki, anasınıfı-1.sınıf kayıtları ne zaman başlayacak?

1.sınıf kayıtları başladı? 1.sınıf kayıtları ne zaman?

Okullar 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Anasınıfı ve 1.sınıflar için uyum haftası ise 5 Eylül’de başlayacak. Temmuz ayının ilk haftasında e-Okul üzerinden e kayıt sorgulama bilgileri açıklandı. Aileler kendi e-Devlet şifre ve TC kimlik numaralarıyla sisteme giriş yapıp çocuklarının hangi okula kayıt olacaklarını öğrenebiliyor.

Öğrencilerin okul kayıtları otomatik olarak yapılıyor. Adrese dayalı kayıtlar otomatik olarak yapılsa da okul yönetimleri ailelerden; öğrencinin kimlik fotokopisi, veliye ait bir fatura (doğalgaz, su ya da elektrik) talep ediyor.

Okul kayıtları sırasında ailelerin, kayıt ücreti ödemesi zorunluluğu bulunmuyor. Dileyen aileler arzu etmeleri halinde okullara bağış yapabiliyor. Ancak hiçbir okul ya da yönetim velilerden zorla para talep edemez. Böyle bir durumla karşı karşıya kalanların mutlaka ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvurmaları tavsiye ediliyor.