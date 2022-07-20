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Eğitim 1.sınıf kayıtları başladı? 1.sınıf kayıtları ne zaman?
Eğitim

1.sınıf kayıtları başladı? 1.sınıf kayıtları ne zaman?

2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül’de başlayacak. Bu yıl çocukları ilkokula başlayacak olanlar ise kayıt tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, ilkokul kayıt işlemleri başladı mı? 1.sınıf kayıtları ne zamana kadar yapılıyor? 1.sınıf kayıt işlemi için hangi belgeler gerekli?

Yeniakit Publisher
2022-07-20 21:27:00 -
1.sınıf kayıtları başladı? 1.sınıf kayıtları ne zaman?

2022-2023 eğitim öğretim yılı için geri sayım başladı. Bu yıl 1.sınıfa başlayacak olan çocukların kayıt işlemlerinin ne zaman alınacağı ise merak ediliyor. Peki, anasınıfı-1.sınıf kayıtları ne zaman başlayacak?

1.sınıf kayıtları başladı? 1.sınıf kayıtları ne zaman?

Okullar 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Anasınıfı ve 1.sınıflar için uyum haftası ise 5 Eylül’de başlayacak. Temmuz ayının ilk haftasında e-Okul üzerinden e kayıt sorgulama bilgileri açıklandı. Aileler kendi e-Devlet şifre ve TC kimlik numaralarıyla sisteme giriş yapıp çocuklarının hangi okula kayıt olacaklarını öğrenebiliyor.

Öğrencilerin okul kayıtları otomatik olarak yapılıyor. Adrese dayalı kayıtlar otomatik olarak yapılsa da okul yönetimleri ailelerden; öğrencinin kimlik fotokopisi, veliye ait bir fatura (doğalgaz, su ya da elektrik) talep ediyor.

Okul kayıtları sırasında ailelerin, kayıt ücreti ödemesi zorunluluğu bulunmuyor. Dileyen aileler arzu etmeleri halinde okullara bağış yapabiliyor. Ancak hiçbir okul ya da yönetim velilerden zorla para talep edemez. Böyle bir durumla karşı karşıya kalanların mutlaka ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvurmaları tavsiye ediliyor.

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