1.Lig'de play-off yarı final maçları ne zaman?
Süper Lig’e yükselecek son takımın belirleneceği play-off heyecanının ne zaman başlayacağı, fikstür merak edilmeye başlandı. Peki, TFF 1.Lig pla-offları ne zaman? 1.Lig hangi takımlar play-off oynayacak? 1.Lig play-off eşleşmeleri:
1.Lig’den Süper Lig’e yükselen son takımın belli olacağı play-offların ne zaman oynanacağı merak ediliyor. Ligin normal süresini ilk iki sırada tamamlayan Ankaragücü ve Ümraniyespor gelecek sezon Süper Lig’de yer alacak. Son takım ise play-off maçlarının ardından belli olacak. Peki, play-off maçları ne zaman?
1.Lig'de play-off yarı final maçları ne zaman?
Play-off'un yarı finalinde normal sezonu üçüncü sırada bitiren Royal Hastanesi Bandırmaspor, altıncı sıradaki Eyüpspor'la, dördüncü basamaktaki İstanbulspor ise beşinci Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşılaşacak.
Lig statüsüne göre yarı finalde ilk maçlar, normal sezonu beşinci ve altıncı basamakta bitiren takımların sahasında oynanacak.
Yarı final ilk maçları 25 Mayıs Çarşamba günü, rövanş karşılaşmaları ise 29 Mayıs Pazar günü yapılacak.
Play-off finali ise 2 Haziran Perşembe günü tek maç usulü oynanacak ve kazanan takım Süper Lig'e yükselecek.