1.Lig puan durumu güncel | 1.lig haftanın sonuçları
1.Lig’de 2.hafta tamamlandı. Futbolseverler ise 2.haftada alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, 1.Lig 3.hafta programı belli oldu mu?
1.Lig’de 2.hafta heyecanı tamamlandı. Futbolseverler ise 2.hafta sonuçlarını araştırmaya başladı.
1.Lig puan durumu güncel | 1.lig haftanın sonuçları
1.Lig’de 2.hafta Denizlispor-Çaykur Rizespor maçıyla noktalandı. Ligde 3.hafta ise 26 Ağustos Cuma akşamı Eyüpspor-Yeni Malatyaspor maçıyla başlayacak.
Boluspor-Gençlerbirliği: 1-2
Tuzlaspor-Bandırmaspor: 0-2
Samsunspor-Eyüpspor: 1-1
Altınordu-Sakaryaspor:0-2
Ankara Keçiörengücü-Bodrumspor: 1-3
Pendikspor-Altay: 1-0
Yeni Malatyaspor-Adanaspor: 1-1
Göztepe-Erzurumspor Fk: 1-1
Altaş Denizlispor-Çaykur Rizespor:
3.hafta
26 Ağustos Cuma
21.00 Eyüpspor-Yeni Malatyaspor
27 Ağustos Cumartesi
17.00 Manisa Futbol Kulübü-Altaş Denizlispor
19.15 Erzurumspor Fk-Yılport Samsunspor
21.45 Boluspor-Altınordu
28 Ağustos Pazar
17.00 Bodrumspor-Adanaspor
17.00 Bandırmaspor- Göztepe
19.15 Gençlerbirliği-Pendikspor
21.45 Altay-Ankara Keçiörengücü
29 Ağustos Pazartesi
21.00 Sakaryaspor-Tuzlaspor