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Spor 1.Lig puan durumu güncel | 1.lig haftanın sonuçları
Spor

1.Lig puan durumu güncel | 1.lig haftanın sonuçları

1.Lig’de 2.hafta tamamlandı. Futbolseverler ise 2.haftada alınan sonuçları ve oluşan puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, 1.Lig 3.hafta programı belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2022-08-22 23:06:00 -
1.Lig puan durumu güncel | 1.lig haftanın sonuçları

1.Lig’de 2.hafta heyecanı tamamlandı. Futbolseverler ise 2.hafta sonuçlarını araştırmaya başladı.

1.Lig puan durumu güncel | 1.lig haftanın sonuçları

1.Lig’de 2.hafta Denizlispor-Çaykur Rizespor maçıyla noktalandı. Ligde 3.hafta ise 26 Ağustos Cuma akşamı Eyüpspor-Yeni Malatyaspor maçıyla başlayacak.

Boluspor-Gençlerbirliği:               1-2

Tuzlaspor-Bandırmaspor:            0-2

Samsunspor-Eyüpspor:                1-1

Altınordu-Sakaryaspor:0-2

Ankara Keçiörengücü-Bodrumspor:       1-3

Pendikspor-Altay:           1-0

Yeni Malatyaspor-Adanaspor:   1-1

Göztepe-Erzurumspor Fk:          1-1

Altaş Denizlispor-Çaykur Rizespor:         

 

3.hafta

26 Ağustos Cuma

21.00 Eyüpspor-Yeni Malatyaspor

27 Ağustos Cumartesi

17.00 Manisa Futbol Kulübü-Altaş Denizlispor

19.15 Erzurumspor Fk-Yılport Samsunspor

21.45 Boluspor-Altınordu

28 Ağustos Pazar

17.00 Bodrumspor-Adanaspor

17.00 Bandırmaspor-     Göztepe

19.15 Gençlerbirliği-Pendikspor

21.45 Altay-Ankara Keçiörengücü

29 Ağustos Pazartesi

21.00 Sakaryaspor-Tuzlaspor

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