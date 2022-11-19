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Spor 1.Lig puan durumu güncel 19 Kasım Cumartesi
Spor

1.Lig puan durumu güncel 19 Kasım Cumartesi

Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig’e ara verildi. Ancak 1.Lig’de laçlar oynanmaya devam ediyor. 14.haftanın ikinci günü 19 Kasım Cumartesi günü oynanan maçlarla tamamlandı. Peki, yarın kimin maçı var? 1.Lig’de lider kim?

Yeniakit Publisher
2022-11-19 18:05:00 -
1.Lig puan durumu güncel 19 Kasım Cumartesi

Futbolseverler 1.Lig’de haftanın sonuçlarını araştırmaya başladı. Pek çok kişi bu hafta alınan sonuçları ve yarın oynanacak maçların hangileri olduğunu araştırmaya başladı.

1.Lig puan durumu güncel 19 Kasım Cumartesi

14.hafta sonuçları

Yeni Malatyaspor-Pendikspor:  0-3

Manisa Fk-Erzurumspor:            0-0

Ankara Keçiörengücü-Altaş Denizlispor:              2-0

Adanaspor-Altınordu:   2-1

20 Kasım Pazar

13.30 Bodrumspor-Tuzlaspor

16.00 Eyüpspor-Göztepe

16.00 Çaykur Rizespor-Dyorex Boluspor

19.00 Sakaryaspor-Beyçimento Bandırmaspor

21 Kasım Pazartesi

20.00 Altay-Gençlerbirliği

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