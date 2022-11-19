1.Lig puan durumu güncel 19 Kasım Cumartesi
Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig’e ara verildi. Ancak 1.Lig’de laçlar oynanmaya devam ediyor. 14.haftanın ikinci günü 19 Kasım Cumartesi günü oynanan maçlarla tamamlandı. Peki, yarın kimin maçı var? 1.Lig’de lider kim?
Futbolseverler 1.Lig’de haftanın sonuçlarını araştırmaya başladı. Pek çok kişi bu hafta alınan sonuçları ve yarın oynanacak maçların hangileri olduğunu araştırmaya başladı.
1.Lig puan durumu güncel 19 Kasım Cumartesi
14.hafta sonuçları
Yeni Malatyaspor-Pendikspor: 0-3
Manisa Fk-Erzurumspor: 0-0
Ankara Keçiörengücü-Altaş Denizlispor: 2-0
Adanaspor-Altınordu: 2-1
20 Kasım Pazar
13.30 Bodrumspor-Tuzlaspor
16.00 Eyüpspor-Göztepe
16.00 Çaykur Rizespor-Dyorex Boluspor
19.00 Sakaryaspor-Beyçimento Bandırmaspor
21 Kasım Pazartesi
20.00 Altay-Gençlerbirliği