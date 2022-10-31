1.Lig puan durumu güncel
TFF 1.Lig'de 11.hafta Gençlerbirliği-Manisa FK maçıyla noktalandı. Peki,1.Lig'de lider kim_ 1.Lig 12.hafta programı belli oldu mu?
1.Lig'de 11.hafta tamamlandı. Haftanın kapanış maçında Manisa FK deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Peki, TFF 1.Lİg'de lider kim?
1.Lig puan durumu güncel
Altınordu-Yeni Malatyaspor: 0-3
Pendikspor-Yılport Samsunspor: 0-2
Beyçimento Bandırmaspor-Çaykur Rizespor: 1-1
Sakaryaspor-Altay: 1-2
Göztepe-Altaş Denizlispor: 5-0
Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü: 1-3
Erzurumspor FK-Eyüpspor: 0-1
Dyorex Boluspor-Adanaspor: 1-0
Gençlerbirliği-Manisa FK: 1-3
12.hafta