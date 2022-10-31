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Spor 1.Lig puan durumu güncel
Spor

1.Lig puan durumu güncel

TFF 1.Lig'de 11.hafta Gençlerbirliği-Manisa FK maçıyla noktalandı. Peki,1.Lig'de lider kim_ 1.Lig 12.hafta programı belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2022-10-31 22:30:00 -
1.Lig puan durumu güncel

1.Lig'de 11.hafta tamamlandı. Haftanın kapanış maçında Manisa FK deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Peki, TFF 1.Lİg'de lider kim?

1.Lig puan durumu güncel

Altınordu-Yeni Malatyaspor:      0-3

Pendikspor-Yılport Samsunspor:             0-2

Beyçimento Bandırmaspor-Çaykur Rizespor:     1-1

Sakaryaspor-Altay:         1-2      

Göztepe-Altaş Denizlispor:         5-0

Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü:             1-3

Erzurumspor FK-Eyüpspor:         0-1

Dyorex Boluspor-Adanaspor:    1-0

Gençlerbirliği-Manisa FK:            1-3

12.hafta

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