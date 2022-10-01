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Spor 1.Lig puan durumu 1 Ekim Cumartesi
Spor

1.Lig puan durumu 1 Ekim Cumartesi

1.Lig'de heyecan 7.hafta maçlarıyla sürüyor. Futbolseverler cumartesi günü oynanan maçları ve alınan sonuçları araştırıyor. Peki, 1.Lig yarın kimin maçı var?

Yeniakit Publisher
2022-10-01 21:55:00 -
1.Lig puan durumu 1 Ekim Cumartesi

Milli maç arasının ardından 1.Lig'de heyecan devam ediyor. Peki, yarın kimin maçı var?

1.Lig puan durumu 1 Ekim Cumartesi

Pendikspor-Göztepe:   3-0

Sakaryaspor-Yeni Malatyaspor:                3-1

Altay-Eyüpspor:               0-0

Çaykur Rizespor-Bodrumspor:  2-0

2 Ekim Pazar:

13.30 Manisa FK-Adanaspor (Mümin Özkasap)

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Yılport Samsunspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Boluspor-Tuzlaspor (Bolu Atatürk)

19.00 Altınordu-Ankara Keçiörengücü (Bornova Aziz Kocaoğlu)

3 Ekim Pazartesi:

20.00 Erzurumspor FK-Altaş Denizlispor (Erzurum Kazım Karabekir)

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