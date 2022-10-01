1.Lig puan durumu 1 Ekim Cumartesi
1.Lig'de heyecan 7.hafta maçlarıyla sürüyor. Futbolseverler cumartesi günü oynanan maçları ve alınan sonuçları araştırıyor. Peki, 1.Lig yarın kimin maçı var?
Milli maç arasının ardından 1.Lig'de heyecan devam ediyor. Peki, yarın kimin maçı var?
1.Lig puan durumu 1 Ekim Cumartesi
Pendikspor-Göztepe: 3-0
Sakaryaspor-Yeni Malatyaspor: 3-1
Altay-Eyüpspor: 0-0
Çaykur Rizespor-Bodrumspor: 2-0
2 Ekim Pazar:
13.30 Manisa FK-Adanaspor (Mümin Özkasap)
13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Yılport Samsunspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Boluspor-Tuzlaspor (Bolu Atatürk)
19.00 Altınordu-Ankara Keçiörengücü (Bornova Aziz Kocaoğlu)
3 Ekim Pazartesi:
20.00 Erzurumspor FK-Altaş Denizlispor (Erzurum Kazım Karabekir)