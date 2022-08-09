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Spor 1.Lig maçları ne zaman hangi kanalda? 1.Lig maçlarını hangi kanal verecek?
Spor

1.Lig maçları ne zaman hangi kanalda? 1.Lig maçlarını hangi kanal verecek?

Süper Lig'de 2022-2023 sezonu 5 Ağustos Cuma günü başladı. Futbolseverler gözlerini şimdi 1.Lig maçlarına çevirdi. Peki, 1.Lig maçları ne zaman oynanacak?

Yeniakit Publisher
2022-08-09 15:51:00 -
1.Lig maçları ne zaman hangi kanalda? 1.Lig maçlarını hangi kanal verecek?

Futbolseverler 1.Lig heyecanının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, bu hafta 1.Lig maçları başlıyor mu?

1.Lig maçları ne zaman hangi kanalda? 1.Lig maçlarını hangi kanal verecek?

Ligde yeni sezonun ilk maçında 12 Ağustos Cuma günü Süper Lig'den düşen Altay ile Yılport Samsunspor, İzmir'de karşılaşacak.

İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği organizasyonda, bu iki ekibi takip eden 5 takım, bir üst kulvara çıkacak 3. ekip olabilmek için play-off mücadelesine çıkacak.

Bu sezon değiştirilen play-off sistemiyle ligi 3. sırada bitirecek ekip doğrudan play-off finaline yükselecek. Bu takımı takip eden 4 takım ise finalist olmak için birbirleriyle karşılaşacak.

Ligin son 4 sırasında yer alacaklar ise TFF 2. Lig'e düşecek.

1.Hafta programı

12 Ağustos Cuma

21.00 Altay- Samsunspor             beIN Max 1

13 Ağustos Cumartesi

17.00 Manisa FK-Boluspor           beIN Max 1

19.15 Çaykur Rizespor-Ankara Keçiörengücü     beIN Max 1

21.45 Gençlerbirliği-Altınordu    beIN Max 2

21.45 Eyüpspor-Altaş Denizlispor             beIN Max 1

14 Ağustos Pazar

17.00 Bodrumspor-Yeni Malatyaspor     beIN Max 1

20.00 Sakaryaspor-Göztepe       beIN Max 1

15 Ağustos Pazartesi

19.00 Adanaspor-Tuzlaspor        beIN Max 2

21.00 BB Erzurumspor-Pendikspor          beIN Max 1

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