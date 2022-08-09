1.Lig maçları ne zaman hangi kanalda? 1.Lig maçlarını hangi kanal verecek?
Süper Lig'de 2022-2023 sezonu 5 Ağustos Cuma günü başladı. Futbolseverler gözlerini şimdi 1.Lig maçlarına çevirdi. Peki, 1.Lig maçları ne zaman oynanacak?
Futbolseverler 1.Lig heyecanının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, bu hafta 1.Lig maçları başlıyor mu?
1.Lig maçları ne zaman hangi kanalda? 1.Lig maçlarını hangi kanal verecek?
Ligde yeni sezonun ilk maçında 12 Ağustos Cuma günü Süper Lig'den düşen Altay ile Yılport Samsunspor, İzmir'de karşılaşacak.
İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği organizasyonda, bu iki ekibi takip eden 5 takım, bir üst kulvara çıkacak 3. ekip olabilmek için play-off mücadelesine çıkacak.
Bu sezon değiştirilen play-off sistemiyle ligi 3. sırada bitirecek ekip doğrudan play-off finaline yükselecek. Bu takımı takip eden 4 takım ise finalist olmak için birbirleriyle karşılaşacak.
Ligin son 4 sırasında yer alacaklar ise TFF 2. Lig'e düşecek.
1.Hafta programı
12 Ağustos Cuma
21.00 Altay- Samsunspor beIN Max 1
13 Ağustos Cumartesi
17.00 Manisa FK-Boluspor beIN Max 1
19.15 Çaykur Rizespor-Ankara Keçiörengücü beIN Max 1
21.45 Gençlerbirliği-Altınordu beIN Max 2
21.45 Eyüpspor-Altaş Denizlispor beIN Max 1
14 Ağustos Pazar
17.00 Bodrumspor-Yeni Malatyaspor beIN Max 1
20.00 Sakaryaspor-Göztepe beIN Max 1
15 Ağustos Pazartesi
19.00 Adanaspor-Tuzlaspor beIN Max 2
21.00 BB Erzurumspor-Pendikspor beIN Max 1