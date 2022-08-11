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Spor 1.Lig maçları ne zaman? 1.Lig'de haftanın maçları:
Spor

1.Lig maçları ne zaman? 1.Lig'de haftanın maçları:

Süper Lig'in ardından 1.Lig'de de heyecan başlıyor. Peki, 1.Lig'de kimin maçı var? 1.Lig haftanın maçları:

Yeniakit Publisher
2022-08-11 22:34:00 -
1.Lig maçları ne zaman? 1.Lig'de haftanın maçları:

Milyonların merakla beklediği 1.Lig’in başlaması için geri sayım başladı. Peki, ilk hafta hakemleri kim?

1.Lig maçları ne zaman? 1.Lig'de haftanın maçları:

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu 12 Ağustos Cuma günü başlayacak. İşte, haftanın maçları:

12 Ağustos Cuma

21.00 Altay-Yılport Samsunspor: Cihan Aydın

13 Ağustos Cumartesi

17.00 Manisa FK-Boluspor: Adem Cinek

19.15 Çaykur Rizespor-Ankara Keçiörengücü: Turgut Doman

21.45 Gençlerbirliği-Altınordu: Can Cengiz

21.45 Eyüpspor-Altaş Denizlispor: Alper Akarsu

14 Ağustos Pazar

17.00 Bodrumspor-Yeni Malatyaspor: Direnç Tonusluoğlu

20.00 Sakaryaspor-Göztepe: Onur Özütoprak

15 Ağustos Pazartesi

19.00 Adanaspor-Tuzlaspor: Emre Kargın

21.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Pendikspor: Burak Pakkan

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