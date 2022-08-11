1.Lig maçları ne zaman? 1.Lig'de haftanın maçları:
Süper Lig'in ardından 1.Lig'de de heyecan başlıyor. Peki, 1.Lig'de kimin maçı var? 1.Lig haftanın maçları:
Milyonların merakla beklediği 1.Lig’in başlaması için geri sayım başladı. Peki, ilk hafta hakemleri kim?
1.Lig maçları ne zaman? 1.Lig'de haftanın maçları:
Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu 12 Ağustos Cuma günü başlayacak. İşte, haftanın maçları:
12 Ağustos Cuma
21.00 Altay-Yılport Samsunspor: Cihan Aydın
13 Ağustos Cumartesi
17.00 Manisa FK-Boluspor: Adem Cinek
19.15 Çaykur Rizespor-Ankara Keçiörengücü: Turgut Doman
21.45 Gençlerbirliği-Altınordu: Can Cengiz
21.45 Eyüpspor-Altaş Denizlispor: Alper Akarsu
14 Ağustos Pazar
17.00 Bodrumspor-Yeni Malatyaspor: Direnç Tonusluoğlu
20.00 Sakaryaspor-Göztepe: Onur Özütoprak
15 Ağustos Pazartesi
19.00 Adanaspor-Tuzlaspor: Emre Kargın
21.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Pendikspor: Burak Pakkan