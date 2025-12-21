  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Ekonomist İslam Memiş'ten tüyleri diken diken eden uyarı: "Bir litre su, bir çeyrek altın fiyatına yükselecek!"

MHP'li Serkan Toper’den sert çıkış: "Bu iğrenç iftiralarla hukuk önünde hesaplaşacağız"

Kanlı Noel: Türk çocukları hunharca öldürüldü! Bu fotoğrafı unutmadık

Özgür Özel’in Edirne mitinginde tansiyon yükseldi! Kendi seçmeninden şok tepki: "Türkiye’yi küçük düşürme"

Uyuşturucu partilerine şok baskın! Garipoğlu’nun gizli listesi ve ünlü isimler deşifre oldu

Uygun fiyatlı taşınmaz fırsatı! Milli Emlak satışları dikkat çekti!

Kayseri’de komşuluk örneği! Ulaşamadığı komşusundan soğuk havada haber bekledi

Müslüman kardeşlere karşı haçlı ittifakı! ABD’den yardım istediler

21 Aralık 2025: Günün Âyet ve Hadisi

İsrail’in Suriye talebine ABD’den ret: Netanyahu’nun yaptırım kozu elinden alındı
Spor 1.Lig maçında protesto! Hakem oyunu başlattı, futbolcular oynamadı
Spor

1.Lig maçında protesto! Hakem oyunu başlattı, futbolcular oynamadı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Trendyol 1. Lig’de Bolusporlu futbolcular, 3 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle Pendikspor maçının başında 1 dakika boyunca hareketsiz kalarak yönetimi protesto etti. Protestoya rakip takım da destek verdi.

Bolu Atatürk Stadyumu'nda futbol severler, eşine az rastlanır bir görüntülere tanıklık etti. Bolusporlu futbolcular bu kez pas yapmak veya gol atmak için değil, seslerini duyurmak için santra yaptı.  Aylardır paralarını alamayan oyuncuların sabrı taştı, tepki ise futbolun kalbi olan orta yuvarlakta "hareketsiz kalarak" gösterildi.

Hakem düdüğü çaldığında Bolusporlu oyuncular oldukları yerde durdu. Buna Pendiksporlu oyuncularda eşlik etti. 1 dakika boyunca süren bu bekleyişte Pendikspor'un sergilediği centilmen tavır, hem tribünlerden hem de ekran başındaki izleyicilerden tam not aldı. Protestonun sona ermesiyle birlikte oyun normal akışına döndü.

Maç deplasman takımının 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Tarihe geçen bu protesto sonrası Boluspor yönetiminin nasıl bir yol izleyeceği ise merak ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23