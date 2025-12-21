1.Lig maçında protesto! Hakem oyunu başlattı, futbolcular oynamadı

Bolu Atatürk Stadyumu'nda futbol severler, eşine az rastlanır bir görüntülere tanıklık etti. Bolusporlu futbolcular bu kez pas yapmak veya gol atmak için değil, seslerini duyurmak için santra yaptı. Aylardır paralarını alamayan oyuncuların sabrı taştı, tepki ise futbolun kalbi olan orta yuvarlakta "hareketsiz kalarak" gösterildi.

Hakem düdüğü çaldığında Bolusporlu oyuncular oldukları yerde durdu. Buna Pendiksporlu oyuncularda eşlik etti. 1 dakika boyunca süren bu bekleyişte Pendikspor'un sergilediği centilmen tavır, hem tribünlerden hem de ekran başındaki izleyicilerden tam not aldı. Protestonun sona ermesiyle birlikte oyun normal akışına döndü.

Maç deplasman takımının 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Tarihe geçen bu protesto sonrası Boluspor yönetiminin nasıl bir yol izleyeceği ise merak ediliyor.