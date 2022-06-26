1.Lig ekibinden Talisca açıklaması!
Eyüpspor Kulübü, Anderson Talisca'yla ilgilendikleri yönündeki iddiaları cevapladı. Konu ile ilgili konuşan Başkan Murat Özkaya, ''Talisca’yla Galatasaray ilgilensin. Alt ligde oynamayı kabul etmezler.'' ifadelerini kullandı.
Eyüpspor Kulübü, Anderson Talisca'yla ilgilendikleri yönündeki iddiaları cevapladı. Konu ile ilgili konuşan Başkan Murat Özkaya, ''Talisca’yla Galatasaray ilgilensin. Alt ligde oynamayı kabul etmezler.'' ifadelerini kullandı.
Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'dan ayrılması beklenen Anderson Talisca'yla ilgili Eyüpspor'a transfer olacağı yönündeki iddialara resmi cevap geldi.
Talisca konusunda bir girişimlerinin olmadığını belirten Özkaya "Talisca’yı düşünüyor musunuz" sorusuna ise "Talisca’yla Galatasaray ilgilensin. Alt ligde oynamayı kabul etmezler" cevabını verdi.
KAZIMCAN KARATAŞ'I GALATASARAY'A KİRALIYORLAR
Eyüpspor geçtiğimiz günlerde Galatasaray ve Beşiktaş'ın teklifte bulunduğu Altaylı Kazımcan Karataş mutlu sona ulaşmıştı. Genç sol beki kadrosuna katan Eyüpspor, oyuncuyu 2 yıllığına Galatasaray'a kiralayacağını duyurmuştu.
Kadın - Aile
Kaşık kaşık yedirten acılı ezme tarifi: Tüm sırlarıyla acılı ezme yapılışı ve acılı ezme besin değerleri
{relation id:1668235 slug:'sararmis-tuvalet-tasi-nasil-temizlenir-tuvalet-nasil-temizlenir'}