1999'da enkazdan kurtarılmıştı! Galatasaray'ın süper yıldızı iş başında...

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun depremzedelere yardımı sürüyor. 1999 yılında Gölcük'te gerçekleşen depremde enkaz altından kurtarılan futbolcu, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremdeki depremzedelerle telefonla görüntülü görüşerek, yanlarında olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş’ta 7.7 ve 7.6 şiddetlerinde gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyaları ve destekler sürüyor.

Gölcük'te, 1999 yılında meydana gelen deprem felaketinde henüz 1 yaşındayken enkaz altından çıkarılan Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu da, depremzedelere büyük destek veren isimlerden biri.

İlk günden beri depremzedeler için toplanan yardım malzemelerinin dağıtım çalışmalarında yer alan Aktürkoğlu, bu sefer de deprem bölgesinde yer alan vatandaşlarla görüntülü olarak telefonla görüştü.

Ünlü futbolcu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, her zaman yanlarında olduğunu söyledi.