1915Çanakkale Projesi’ne 11 global finans ödülü

Dünyanın en geniş orta açıklıklı asma köprüsünü içinde barındıracak 1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi, finansman yapısı ile de dünyada beğeni topladı. Çoğunluğu uluslararası, 25 banka ve finans kuruluşu ile oluşturulan Projenin finansman yapısı PFI, Bonds&Loans, IJGlobal, IFN, EMEA Finance gibi dünyanın saygın kurumlarından 11 global finans ödülü kazandı.

Tamamlandığında dünyanın en geniş orta açıklıklı asma köprüsünü de içerecek, 2022’de hizmete açılması planlanan 1915Çanakkale Projesi ve Otoyolu Projesi, finansman yapısıyla da dünyanın gündeminde.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle ihale edilen 1915Çanakkale Projesi, çoklu finansman yapısı ile dünyadaki sayılı projeler arasına girdi. Yapım ve işletme olmak üzere toplam sözleşme süresi 16 yıl 2 ay 12 gün olan proje için 3 milyar Avro’dan fazla yatırım yapılması bekleniyor.

10 farklı ülkeden toplam 25 banka ve finans kuruluşundan kredi sağlayan 1915Çanakkale Projesi aralarında PFI, Bonds&Loans, IJGlobal’in de olduğu dünyanın saygın kurumlarından 11 global finans ödülü kazandı.

Projenin finansmanı için 2018 Mart ayında 2,265 milyar Avro tutarında beş yılı geri ödemesiz olmak üzere toplam 15 yıl vadeli kredi sağlandı. Bu kredinin yüzde 70’lik kısmı 19 yabancı banka ve finans kuruluşu, yüzde 30’luk kısmı ise Türk bankaları tarafından temin edildi.

“Güney Kore Exim bankalarından rekor finansman”

Türkiye için stratejik önem arz eden projenin zamanında finanse edilebilmesi, kaynak çeşitliliğinin artırılması ve uluslararası kredi kuruluşlarının ilgisi ile kısa sürede önemli bir başarıya imza atıldığına değinen Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Başar Arıoğlu, bu başarıdan duydukları mutluluğu dile getirdi. Arıoğlu, “Finansmanın temini için önde gelen Türk ve uluslararası finans kuruluşlarını bir araya getirdik. Diğer yandan proje finansmanı dünyanın saygın kurumları tarafından 11 ayrı ödüle layık görüldü. Önemli bir başarıya imza attık, bundan gurur duyuyoruz” dedi.

Finansman yapısının büyüklüğüne ve çeşitliliğine dikkat çeken Arıoğlu, “Uluslararası proje finansman standartlarında yapılandırılan kredi paketi, Export Credit Agency (ECA) ve İslami finansman yöntemlerini de içeren sekiz farklı kredi diliminden oluşuyor. Koreli ihracat kredi destek kuruluşları Korea Eximbank (Kexim) ve Korea Trade Insurance Corporation (K-SURE), 1 milyar Avro tutarındaki nakit kredi ve garanti destekleri ile Türkiye’deki bir proje için bugüne kadar tahsis edilen en büyük kredi paketi ile finansmanda yer aldı. Danimarka ihracat kredi destek kuruluşu EKF ve İslam Kalkınma Grubu’na bağlı Yatırım ve İhracat Kredisi Sigortası Kuruluşu ICIEC de diğer kurumlar arasında” diye konuştu.

Altı kurumdan toplam 11 ödül

Londra’da 6 Şubat 2019’da Project Finance International (PFI) tarafından ‘Yılın Türk Finansmanı’ödülü verilen 1915Çanakkale Projesi, Dubai’de Islamic Finance News (IFN) tarafından 10 Mart’ta düzenlenen IFN Ödülleri’nde ‘Yılın Proje ve Altyapı Finansmanı Ödülü’nü kazandı.

Yine Londra’da 21 Mart’ta IJGlobal tarafından düzenlenen ödül töreninde Avrupa’da Otoyol Kategorisi’nin birincisi olan 1915Çanakkale Projesi, ‘Türkiye’nin Finans Oscarları’ olarak bilinen ve ‘Türkiye Bonds & Loans Ödülleri’nde de ‘Yılın Proje Finansmanı’ ve ‘Yılın Altyapı Finansmanı’kategorilerinde birincilik ödüllerini kazandı.

Lizbon’da 31 Mayıs’ta gerçekleştirilen Proximo Finans Ödülleri’nde ‘Yılın En İyi Exim Destekli Projesi’ seçilen proje, son olarak Haziran ayında Londra’da düzenlenen EMEA Finance tarafından, Avrupa’nın ‘En İyi Proje Finansmanı’ ve ‘En İyi Kamu Özel İşbirliği Projesi’, EMEA bölgesinin ‘En İyi Proje Finansmanı’, ‘En İyi Yol Projesi’ ve ‘En İyi Sendikasyon Kredisi’ seçilerek beş ödül birden aldı.