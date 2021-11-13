1915 Çanakkale Köprüsü’nde sona yaklaşıldı. Vatandaşlar ulaşım için son derece önemli bu köprünün ne zaman ulaşıma açılacağını araştırıyor.

1915 Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(1915 Çanakkale Köprüsü) Önümüzdeki yılın en geç 18 Mart'ında, Çanakkale Deniz Zaferi'mizin yıl dönümünde köprümüzü hizmete açacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çanakkale Köprüsü'nün hizmete girmesiyle Çanakkale Boğazı geçiş trafiği hiçbir engele takılmadan yapılacak bir seyahatle 6 dakikaya inecektir." diyen Erdoğan, "Yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen bu köprüyle Türkiye, yeni bir sıçrama dönemini daha başarıyla gerçekleştirmiş oluyor" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık 3 kıtadaki tüm kara, deniz, demir, hava yollarının ülkemizden ve elbette boğazlarımızdan geçmeye başladığı bir döneme giriyoruz." dedi.

Kanal İstanbul'a ilişkin Erdoğan, "Muhalefetin dünyayı tehdit edip 'sakın buna girmeyin paranızı alamazsınız' yaklaşımı devlet yönetiminde ne kadar cahil olduklarının ifadesi." şeklinde konuştu.