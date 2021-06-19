19.06.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





وَاِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْۙ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْۜ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

“Kabirlerin altı üstüne getirildiğinde; Her insan dünyada neleri yaptığını, neleri de yapmadığını anlayacaktır.”

(İnfitâr Suresi - 1-5) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Kıyametin kopması sırasında meydana gelecek sayısız felâketlerin büyüklerinden birkaçı örnek olarak zikredildikten sonra “Kabirlerin altı üstüne getirildiğinde” meâlindeki 4. âyetle konu insana getirilmiştir. Bu âyet genellikle o büyük altüst oluş esnasında kabirlerde toprak altında bulunan ceset parçalarının dışarı fırlatılacağı şeklinde yorumlanmıştır.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 569

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"İblis (şeytan), karargahını denizde kurar. Sonra insanları aldatmak için askerlerini bölük bölük onların üzerine gönderir. İblisin askerlerinin rütbece en yukarı olanı, fitnesi en fazla olanıdır. Onlardan birisi iblise gelir ve 'Şöyle şöyle yaptım.' der.

İblis ona, 'Sen hiçbir şey yapmış sayılmazsın.' diye karşılık verir.

Bir diğeri gelir,

'Filan kimsenin karısı ile arasını açıncaya ve aile yuvasını dağıtıncaya kadar yakasını bırakmadım.' der.

İblis bu askerini kendisine yaklaştırır ve 'Sen ne kadar iyi bir askersin.' diyerek iltifatta bulunur."



(Müslim, Münafıkûn 67; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, III/314)