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Aktüel 19 yaşındaki işçinin cansız bedeni bulundu! Kanalizasyon çalışmasında toprak altında kaldı
Aktüel

19 yaşındaki işçinin cansız bedeni bulundu! Kanalizasyon çalışmasında toprak altında kaldı

Yeniakit Publisher
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19 yaşındaki işçinin cansız bedeni bulundu! Kanalizasyon çalışmasında toprak altında kaldı

Kastamonu’da kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen toprak kaymasında, 19 yaşındaki Şükrü Emre Arslan toprak altında kaldı. Ekiplerin 4 saat süren çalışmasının ardından genç işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kastamonu’da kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçük sebebiyle 19 yaşındaki işçi hayatını kaybetti. Merkeze bağlı Örencik köyü Kavacık Mahallesi'nde Kastamonu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yürütülen kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.

 

Toprak altında kaldı

Taşeron firmada çalışan Şükrü Emre Arslan (19), kayan toprak yığınının altında kaldı. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 4 saat süren çalışması sonucunda Arslan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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