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Yerel 19 yaşındaki genç talaş makinesine düştü
Yerel

19 yaşındaki genç talaş makinesine düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesi, Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında meydana gelen olayda talaş makinesinin içine düşen genç işçi feci şekilde yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-03 03:09:00 -
19 yaşındaki genç talaş makinesine düştü

Olay 23.00 sıralarında Hamzabey Mahallesi, Mobilya İhtisas Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. Çalıştığı sırada dengesini kaybeden işçi Çağdaş Tükenmez (19), talaş makinesinin içine düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine 112, Jandarma ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gencin ölümünü tespit ettiler. Makine içinde sıkışan gencin, cansız bedeni İtfaiye ekiplerince çıkarıldı. Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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