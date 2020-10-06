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Spor 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Bulgaristan maçı hazırlıklarına başladı
Spor

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Bulgaristan maçı hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-06 22:54:48 -
19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Bulgaristan maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (AA) - Bulgaristan ile özel maçlarda karşı karşıya gelecek 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına Antalya'da başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 12 ve 13 Ekim'de Bulgaristan ile iki maç oynayacak ay-yıldızlı ekip, Antalya Titanic Deluxe Belek Otel'in sahasında ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Ay-yıldızlı ekibin Bulgaristan maçları için belirlenen aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleciler: Canberk Yurdakul (Bursaspor), Doğan Alemdar (Hes Kablo Kayserispor), Muhammet Taha Tepe (Trabzonspor).

Defans: Fatih Kızılkaya (Ankaraspor), Şefik Abalı (FC Wacker), Emin Bayram (Galatasaray), Süleyman Luş (Galatasaray), Kerem Kalafat (Giresunspor), Adem Doğan (Hes Kablo Kayserispor), Halil Duman (Karbel Karaköprü Belediye Spor), Muhammed Emin Sarıkaya (Medipol Başakşehir), Talha Gürsu Gür (OH Leuven Res), Atakan Gündüz (Trabzonspor).

Orta Saha: Oğuzhan Akgün (Altınordu), Doğukan Efe (Ankaraspor), Emir Biberoğlu (AZ Alkmaar), Efe Binici (Göztepe), Mustafa Emirhan Özyaşar (Niğde Anadolu FK), Taha Tunç (Trabzonspor).

Forvet: Burak İnce (Altınordu), Muhammet Arslantaş (Beypiliç Boluspor), Muhammed Gümüşkaya (Beypiliç Boluspor), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport-Tav Antalyaspor), Ali Akman (Bursaspor), Ali Yavuz Kol (Galatasaray).


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