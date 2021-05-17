19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs yasak var mı?
Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde 17 günlük tam kapanma uygulandı. Tam kapanmanın ardından gözler 19 Mayıs’a çevrildi. Peki, 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı oldu mu? 19 Mayıs yasak açıklandı mı?
Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle önce kısmi ardından da tam kapanma uygulandı. 1 Haziran itibariyleyse normalleşme takviminin uygulanması bekleniyor. Tam kapanmanın hemen ardından vatandaşlar 19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, çarşamba günü sokağa çıkmak yasak mı?
19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı var mı? 19 Mayıs yasak var mı?
Gözler kabine toplantısına çevrildi. Merakla beklenen kabine toplantısı 17 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşiyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 19 Mayıs Çarşamba günü sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağına yönelik de açıklama yapması bekleniyor.