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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Kilis'te bir grup lise öğrencisi "Bu Bayram Elimizde Bayrak Olacak" etkinliği düzenledi

Yeniakit Publisher
2020-05-19 12:30:28 -
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

KİLİS (AA) - Kilis'te sosyal medya üzerinden organize olan bir grup lise öğrencisi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Bu Bayram Elimizde Bayrak Olacak" etkinliği düzenledi.

Okul idaresinin de desteğini alan gençler, ellerine yaktıkları Türk bayrağı temalı kınaları fotoğraflayarak sınıf öğretmenlerine yolladı. Öğretmenlerden Selim Daşçı ve Mustafa Ergün tarafından klip haline getirilen fotoğraflar, sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Okul Müdürü Ali Kalli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitimlerini evde devam ettiren gençlerden gelen teklifi hiç düşünmeden kabul ettiklerini belirtti. Ortaya çıkan eserin vatandaşlar tarafından çok beğenildiğini aktaran Kalli, şunları kaydetti:

"Etkinlik kapsamında gençler avuç içlerine Türk bayrağı temalı kına yakıp evlerini de süsledi. Hepimizin evlerinde olduğu şu günlerde tüm gençleri, tüm Kilis'i, tüm Türkiye'yi bu etkinliğe davet ediyoruz. Tüm Türkiye'nin ve tüm dünyanın pandemiyle mücadele ettiği ve tüm bayramların evlerde kutlandığı şu günlerde gençlerimizin unutmayacağı anıları olsun diye böyle bir etkinlik düzenledik."

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