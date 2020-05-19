19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

SAKARYA (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Sakarya, Kocaeli, Bartın, Karabük, Zonguldak, Bolu ve Düzce'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

Sakarya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Demokrasi Meydanı'nda sosyal mesafe kuralına uyularak düzenlenen törende, Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu programa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, bazı antrenörler ve sporcular katıldı.

- Kocaeli

Kocaeli'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.



İzmit Kültür Tepesi'nde sosyal mesafe kuralına uyularak düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü çelengi sunuldu.



Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren programa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, antrenörler ve sporcular katıldı.



- Zonguldak

Zonguldak'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Zonguldak Valiliği önündeki törene, Vali Erdoğan Bektaş ve diğer yetkililer katıldı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin uygulandığı törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Vali Erdoğan Bektaş, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlandığını belirterek, "Anadolu'da başlayan Kurtuluş Savaşı arkasından Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile gerçekleşen bağımsızlık arayışı ve sonrasında gençlerimize hediye edilen bir gençlik bayramı. Ülkemiz bütün dünyada olduğu gibi ciddi bir pandemi süreci yaşıyor. Daraltılmış bir bayram kutlaması yaptık."

- Bartın

Bartın Cumhuriyet Meydanı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende, Bartın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Emine Koçoğlu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı

Törene, AK Parti il Başkanı Turhan Kalaycı, MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik ile bazı daire müdürleri katıldı.

Törende, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyuldu.

- Düzce

Düzce'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101.yılı dolayısıyla Anıtpark Meydanı'nda tören düzenlendi.

Törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program sona erdi.

Düzce İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Mustafa Çetinkaya'nın da hazır bulunduğu törende, sosyal mesafe kuralına uyuldu.

Bazı vatandaşların törenin gerçekleştiği Anıtpark Meydanı çevresinde bulunan evlerinden programı takip ettiği görüldü.

- Bolu



Bolu'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.



Kent Meydanı'nda bulunan Anıtpark'taki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törene, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara ile diğer yetkililer katıldı.



Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin uygulandığı törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.



Törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çilkara, günün anlamını anlatan bir konuşma yaptı.

- Karabük

Karabük Kent Meydanı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.



Törene, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, siyasi parti başkanları ile bazı daire müdürleri katıldı.



Törende, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyuldu.









