  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu kadarına da pes! Samsun'un koronavirüste neden birinci olduğu anlaşıldı

İYİ Parti'den HDPKK'ya skandal destek: Kabul etmiyoruz

Temel Karamollaoğlu vatandaşları paniğe sevk etti! 'Yakında paranızın yüzde 10'una el konulacak'

Uzman isim açıkladı: Türkiye ve Mısır arasında dengeleri değiştirecek adım

Dikkat Dikkat! LGBT nasıl “İstanbul Sözleşmesi”ne gizlendi ise ‘yapay et’ de “hayvan hakları”na gizlenmiş bir bombadır

Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a uyarı: Başkanlığın düşer

Mehmet Metiner uyararak tehlikeyi açıkladı: AYM eğer bunu yapmazsa...

Faruk Gergerlioğlu’nu Leyla Zana’ya benzetenler halt etmiş! Hadi bir an için o yıllara dönelim…

Bu sözler Kemalist Ayşenur Arslan’a ait! 'Demirtaş terörden uzak biri'

Bozuk saat günde 2 kez doğruyu gösterir! Soner Yalçın’dan CHP’lilere ters köşe!
Sağlık 19 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka artışı sürüyor
Sağlık

19 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka artışı sürüyor

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin 19 Mart koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre son 24 saatte 21 bin 30 yeni vaka tespit edilirken 87 kişi de hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 19:27:00 - 2021-03-19 19:56:41
19 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka artışı sürüyor

Türkiye'de son 24 saatte 187 bin 859 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 30 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 87 kişi hayatını kaybetti.

19 Mart koronavirüs tablosu

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 187 bin 859 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 30 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 87 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 934 oldu.

Toplam vefat sayısı 29 bin 864 oldu

Son 24 saatte 18 bin 119 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 788 bin 757'ye yükseldi. Test sayısı 35 milyon 975 bin 339'a ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 971 bin 633, vefat sayısı 29 bin 864, ağır hasta sayısı 1547 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 51,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uzman isim uyardı! Altın alacaklar dikkat, 1-2 gün içerisinde…
Ekonomi

Uzman isim uyardı! Altın alacaklar dikkat, 1-2 gün içerisinde…

Altın fiyatlarının değişikliği gündemdeyken ons altındaki mevcut seviyenin bir iki günde geçilebileceğini söyleyen teknik analist Tunç Şatır..
Ötenazi nedir ve hangi ülkelerde uygulanmaktadır?
Yaşam

Ötenazi nedir ve hangi ülkelerde uygulanmaktadır?

Ötenazi, bir canlının yaşamının dayanılamayacak durumda olması sebebiyle, acısız veya çok az acıtan ölümcül yüksek dozda ilaç vererek veya k..
İmamoğlu'nu halk istemiyor! Vatandaştan bir tepki daha
Gündem

İmamoğlu'nu halk istemiyor! Vatandaştan bir tepki daha

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz gün bir gazi yakını tarafından protesto edilmişti. Bugün İmamoğlu, ka..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay