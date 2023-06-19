19 Haziran 2017: Eski Kayseri Milletvekili Mehmet Cemal Cebeci'nin vefatı

1919’da Develi’de dünyaya geldi. Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü mezunu olan Cebeci, Devlet Planlama Teşkilatında uzman olarak görev yaptı. 15. Dönem Kayseri milletvekilliği görevinde bulundu.



M.Cemal Cebeci, Hatıralarında gençlik yıllarının Türkiye’sini şöyle anlatıyor: Öğretmen okulunda 130 Öğrenciyiz. Herkes birbirini tanıyor. İkinci sınıfta namaz kılan Amasyalı iki ağabey var, onlara ‘hoca’ diyorlar. Namazımız bazen hademe odasında, bazen merdiven altında tahta veya karton üzerinde kılıyoruz. Cuma namazlarına gidemiyoruz. Ramazanda, yemekhane hademeleri öğle yemeklerimizi ayırıp, sahurda veriyorlar. Biz de 10-15 arkadaş orucumuzu tutuyorduk. İdarenin haberi olmuş, sahur için ayrılan yemeklerimizi döktürmüşler, birkaç gün oruç tutamadık. Öğretmenlerimizden yalnız Tarih-Coğrafya öğretmeni Kazım Akdeniz Bey namaz kılar, oruç tutarmış. (Cebeci,2014:40)







(….) II. Cihan Harbi’nin yıllarca devam etmesi sebebiyle, ekmek şeker, kaput bezi, gaz yağı gibi bir kısım asli ihtiyaç maddeleri karneye tabi idi. Askere Amerika’dan gelen unlardan yapılan ekmek veriliyordu. Kestane unundan yapıldığı söylenen bu beyaz ekmeklerden, günlük ihtiyacımızı karşıladıktan sonra arta kalanları İstanbul’daki yakınlarımıza hediye olarak götürüyorduk. Çok makbul bir hediyeydi. Acı tatlı bir takım hatıraları geride bırakarak yirmi sekiz ay süren askerlik hizmetinden sonra terhis oldum. (Cebeci, 2014:47-48)







(….)1942 yılının Aralık ayının son günlerinde İstanbul’dan Kayseri’ye geldim. Develi otobüslerinin kalktığı Sivas Oteline indim. “Otobüs bugün kalktı iki gün sonra gelir, üç gün sonra döner” dediler. (Cebeci, 2014:48)

(….) Evlendiğimizde Develi’de kiraladığım dairenin en iyi taraflarından biri de karşımızda ibadete açılan Tolbaşı Mescidinin bulunması ve mescidin bahçe duvarında çeşme olmasıydı. O tarihlerde evlerde su tesisatı olmadığı için çeşmenin yakın olması büyük nimetti.