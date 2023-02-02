19 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi!

Batman Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık faaliyetlerini önleme kapsamında yapılan aramada 18 bin 945 paket gümrük kaçağı sigara ve 363 elektronik sigara ele geçirilirken, olayla ilgili 16 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldığı belirtildi.

Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "18 bin 945 paket gümrük kaçağı sigara, 363 elektronik sigara ele geçirilmiş olup; 16 şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM suçu kapsamında işlemlere başlanılmıştır." denildi. (İLKHA)