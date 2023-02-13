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Yaşam 180 saat sonra enkazdan çıktı | Bakın ilk sözü ne oldu!
Yaşam

180 saat sonra enkazdan çıktı | Bakın ilk sözü ne oldu!

Tam 180 saat sonra enkazdan çıkarılan kadın, çıkar çıkmaz söylediği sözlerle yürekleri burktu.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 15:46:00 -

Deprem felaketinin 180’inci saatinde Kahramanmaraş 12 Şubat Mahallesi’ndeki bir enkazdan sevindiren haber geldi.

Kahramanmaraş'ın 12 Şubat Mahallesi'nde isminin Hatice Akar olduğu öğrenilen bir kadın, Kırgız ve Türk kurtarma ekiplerinin ortak çalışması sonucunda, 180’inci saatte enkazdan sağ olarak çıkarıldı. “Çok üşüdüm, ayaklarımı örtün” diye yardım ekiplerine seslenen kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

 

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