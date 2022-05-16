18 yaşındaki ırkçı teröristten rezil manifesto

ABD, önceki gün Buffalo'da bir alışveriş merkezine saldırı düzenleyen 18 yaşındaki beyaz ırkçı terörist Payton Gendron'u ve yazdığı 180 sayfalık manifestoyu konuşuyor.

Saldırıyı canlı yayınlamış

Ağırlıklı olarak Afro-Amerikan nüfusun yaşadığı bölgedeki işletmeye ağır silahlarla giren ve 11'i Afro-Amerikan olmak üzere toplam 13 kişiyi öldüren Gendron, yakalanırken saldırganın yazdığı manifestoda ise kan donduran ifadeler yer aldı.

Gendron'un geçmişte de sosyal medya üzerinden ırkçı ve saldırgan ifadeler kullandığına dikkat çekilirken, teröristin saldırıyı Twitch isimli sosyal medya platformundan canlı yayınladığı da belirtildi.

Erdoğan dahil bazı isimleri hedef almış

Gendron, ırkçılar arasında yaygın olan "Büyük Değişim Teorisine" dayandırdığı 180 sayfalık manifestoda, Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, milyarder George Soros ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı öldürmek istediğini belirtmiş.

Manifesto'da, "Ülkemizin ve ırkımızın düşmanı olup rahatça gezen insanlar var. Milyarder George Soros, Batı'ya saldırılardan sorumlu. Sıradan insanların servetine saldırıyor ve radikal solu destekliyor. Yeni düzene geçmek isteyen Yahudilerden biri" ifadesi yer aldı.

Manifestoda Erdoğan hakkında ise; "İnsanımızın en eski düşmanlarının lideri" ifadesi yer alıyor.

"Modern Türkler" diye bir bölüm yazmış

Manifestoda Arap ve Modern Türkler diye ayrı kategoriler de yapılırken, "Arap derken Orta Doğu, Kuzey Afrika, Güneydoğu Avrupa'dan gelenleri bahsediyorum. Onlar beyaz ülkelere ait değiller. Bütün kültürleri bastırmak istiyorlar" ifadesi yer aldı.

Türklerin "beyaz" olduğunu yazan terörist, "Onlar ırk olarak beyaz olsalar bile dinleri dolayısıyla beyaz sayılamazlar. Aynı Yahudilerde olduğu gibi" ifadesini kullandı.

Aynı bölümde Sadiq Khan hakkında ise, "İngiliz halkını uzaklaştırıp etnik değişiklik yaratıyor. Pakistanlı Müslümanlar Londra halkını temsil ediyor artık" yorumunu yaptı.

Manifesto incelemeye alındı

ABD'li yetkililer, manifestoyu incelemeye aldıklarını ve manifesto içinde Buffalo'daki saldırının planının da yer aldığı kaydedildi. Belgelerde saldırının adım adım açıklandığı ve kullandığı silahların detaylarını da paylaştığı görüldü.