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Yerel 18 yaşındaki genci öldüren şüpheli tutuklandı
Yerel

18 yaşındaki genci öldüren şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2023-08-02 08:24:00 -
18 yaşındaki genci öldüren şüpheli tutuklandı

Eskişehir’de arkadaş grubu arasında çıkan bıçaklı kavgada 18 yaşındaki genci öldüren zanlı tutuklandı.

Eskişehir’de arkadaş grubu arasında çıkan bıçaklı kavgada 18 yaşındaki genci öldüren zanlı tutuklandı.

Gültepe Mahallesi Ulusoylar Sokak’ta meydana gelen olayda, alkollü olduğu iddia edilen arkadaş grubu arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada, 24 yaşındaki M.T., Doğan Çiftçi (18) ile Y.E.’yi (19) bıçakla yaraladı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Doğan Çiftçi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalar sonucunda katil zanlısı M.T., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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