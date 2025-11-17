  • İSTANBUL
1,8 milyon doları aştı. Bal gibi ihracat
Gündem

1,8 milyon doları aştı. Bal gibi ihracat

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, İhracattan 1 milyon 834 bin 520 dolar kazanç sağlandığını belirten Gürdoğan, Almanya, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin en fazla dış satım yapılan ülkeler olduğunu ifade etti.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, bölgeden yılın 10 ayında 11 ülkeye 414 ton bal ihraç edildiğini söyledi.

İhracattan 1 milyon 834 bin 520 dolar kazanç sağlandığını belirten Gürdoğan, Almanya, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin en fazla dış satım yapılan ülkeler olduğunu ifade etti.

Gürdoğan, Almanya'nın en önemli ihraç pazarlarından olduğuna işaret ederek, "Bölgemizden Almanya'ya bu dönem 765 bin 195 dolarlık bal ihraç edildi. Geçen yılın aynı döneminde ise bu ülkeye 376 bin 367 dolarlık ihracat gerçekleştirilmişti. Böylece Almanya'ya yılın 10 ayında yapılan bal ihracatı, değerde yüzde 103 arttı." dedi.

Almanya'yı 604 bin 82 dolarla ABD, 190 bin 811 dolarla Birleşik Arap Emirlikleri'nin takip ettiğini belirten Gürdoğan, geçen yılın aynı döneminden farklı şekilde Ürdün, Fas ve Hollanda'ya da bu dönem bal satıldığını kaydetti.

Gürdoğan, bal ihracatını önemsediklerine dikkati çekerek, şunları dile getirdi: "Hedefimiz, bal ihracatımızı daha fazla ülkeye ulaştırmak ve bölge ekonomisine katkıyı artırmak. Bu dönemde Ürdün, Fas ve Hollanda gibi yeni pazarlara açılarak ihracat ağımızı genişlettik. İlerleyen günlerde ihracat potansiyelimiz ve ülke çeşitliliğimizin giderek daha da artacağına inanıyoruz."

