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Yaşam 18 Mayıs yarım gün mü? 19 Mayıs kargolar bankalar hastaneler kapalı mı?
Yaşam

18 Mayıs yarım gün mü? 19 Mayıs kargolar bankalar hastaneler kapalı mı?

19 Mayıs’a kısa bir süre kala pek çok kişi “18 Mayıs yarım gün mü?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 19 Mayıs’ta nereler açık? 19 Mayıs kargolar çalışacak mı?

Yeniakit Publisher
2022-05-17 12:11:00 -
18 Mayıs yarım gün mü? 19 Mayıs kargolar bankalar hastaneler kapalı mı?

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle Perşembe günü okulların, kargoların, noterlerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 18 Mayıs resmi tatil mi?

18 Mayıs yarım gün mü? 19 Mayıs kargolar bankalar hastaneler kapalı mı?

18 Mayıs Çarşamba günü resmi tatil değildir ve bu sebeple yarım gün tatil olma durumu yoktur. 19 Mayıs Perşembe günü ise resmi tatildir. Resmi tatillerde okullar, bankalar, noterler hizmet vermiyor. Bazı kargo firmaları ise belirli saatler arasında hizmet vermeyi sürdürüyor. Eczaneler nöbetçi sistemine göre çalışırken hastanelerin acil servisleri bayramlarda çalışıyor.

2022 resmi tatilleri:

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

8 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi

9 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün

10 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün

11 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün

12 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz Demokrasi Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

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Yaşam

20 Mayıs tatil olacak mı? 20 Mayıs okullar kamu kurumları açık mı?

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