  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi 18 liradan dolar ve 1000 liradan gram altın alanlar dikkat! Hatice Kolçak uyardı: Kenarda paranız varsa...
Ekonomi

18 liradan dolar ve 1000 liradan gram altın alanlar dikkat! Hatice Kolçak uyardı: Kenarda paranız varsa...

Ekonomist Hatice Koçak, Youtube kanalı üzerinden yayınladığı videoda yüksekten dolar ve gram altın alanları uyardı.

Yeniakit Publisher
2022-01-09 14:48:00 -
18 liradan dolar ve 1000 liradan gram altın alanlar dikkat! Hatice Kolçak uyardı: Kenarda paranız varsa...

Ekonomist Hatice Koçak, 1000 lira üzerinden gram altın ve 18 liradan dolar alan küçük yatırımcıya önemli tavsiyelerde bulundu.

Youtube kanalından konuşan Hatice Kolçak, küçük yatırımcıya 'bekleyin' diyerek seslendi.

Hatice Kolçak yaptığı açıklamada, "Dolar 14’ü geçtiğinde bir müdahale gelmezse çok hızlı bir şekilde yukarı götürebilir. Ama kur korumalı mevduat hesabı ve yukarıdan gelen açıklamalar var. Yeni proje ve önlemlerle dolar aşağı çekilebilir. Biz uzun vade düşünüyoruz. 2022’de uzun vadede korunmak gerekiyor. 1000 liradan gram altın ve 18 liradan dolar alanlar oldu. Onlar şu an üzülüyor. Üzülmeyin. Psikolojinizi bozmayın. Bekleyin. Geçen sene altın bu zamanlarda 400’ün altına bile düştü. Şu an 800 lira civarında. Bekleyeceğiz. Paranız varsa düşmüş olan kısımdan alınabilir. Kademeli olarak bu yapılabilir" ifadelerini kullandı.

Ekonomist Hatice Kolçak dolar konusunda tarih vererek ezber bozan tahminini duyurdu: Dolar 14 lirayı aşarsa...
Ekonomist Hatice Kolçak dolar konusunda tarih vererek ezber bozan tahminini duyurdu: Dolar 14 lirayı aşarsa...

Ekonomi

Ekonomist Hatice Kolçak dolar konusunda tarih vererek ezber bozan tahminini duyurdu: Dolar 14 lirayı aşarsa...

Altın ve dolar konusunda uyaran ünlü ekonomist bu kez tarih verdi: Fiyatları düşecek! Bekleyin
Altın ve dolar konusunda uyaran ünlü ekonomist bu kez tarih verdi: Fiyatları düşecek! Bekleyin

Ekonomi

Altın ve dolar konusunda uyaran ünlü ekonomist bu kez tarih verdi: Fiyatları düşecek! Bekleyin

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay