18 liradan dolar ve 1000 liradan gram altın alanlar dikkat! Hatice Kolçak uyardı: Kenarda paranız varsa...

Ekonomist Hatice Koçak, 1000 lira üzerinden gram altın ve 18 liradan dolar alan küçük yatırımcıya önemli tavsiyelerde bulundu.

Youtube kanalından konuşan Hatice Kolçak, küçük yatırımcıya 'bekleyin' diyerek seslendi.

Hatice Kolçak yaptığı açıklamada, "Dolar 14’ü geçtiğinde bir müdahale gelmezse çok hızlı bir şekilde yukarı götürebilir. Ama kur korumalı mevduat hesabı ve yukarıdan gelen açıklamalar var. Yeni proje ve önlemlerle dolar aşağı çekilebilir. Biz uzun vade düşünüyoruz. 2022’de uzun vadede korunmak gerekiyor. 1000 liradan gram altın ve 18 liradan dolar alanlar oldu. Onlar şu an üzülüyor. Üzülmeyin. Psikolojinizi bozmayın. Bekleyin. Geçen sene altın bu zamanlarda 400’ün altına bile düştü. Şu an 800 lira civarında. Bekleyeceğiz. Paranız varsa düşmüş olan kısımdan alınabilir. Kademeli olarak bu yapılabilir" ifadelerini kullandı.