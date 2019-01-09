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18 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı

FETÖ ile mücadele kararlılıkla sürüyor. Bu kapsamda Kayseri merkezli 18 ilde FETÖ'nün asker mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik başlatılan eş zamanlı operasyonda 34 kişi için gözaltı kararı çıkartıldı

09 Ocak 2019 Çarşamba 08:53
18 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütünün ( FETÖ) Asker mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik çalışma başlatıldı.

Kayseri'de bakkal ve büfe olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde kontörlü olarak kullanıldığı anlaşılan sabit hatlardan 34 askeri personelin ardışık olarak arandıkları, bu aramaların TSK mensuplarından sorumlu mahrem imamlar tarafından örgütsel aramalar olduğu değerlendirildi ve şüpheliler hakkında FETÖ Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçundan Kayseri başta olmak üzere Hakkari, Kars, Ağrı, Şırnak, Batman, Tunceli, Çanakkale, Bursa, Eskişehir, İzmir, Konya, Antalya, Ankara, Kırıkkale, Şanlıurfa, Hatay, Samsun ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Gözaltı kararı verilen şahısların çoğunun muvazzaf asker olduğu öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 08:53
  1. Şırnak
  2. Batman
  3. Kırıkkale
  4. Şanlıurfa
  5. Tunceli
  6. Sivas
  7. Samsun
  8. Konya
  9. Kayseri
  10. Kars
  11. İzmir
  12. Hatay
  13. Hakkari
  14. Eskişehir
  15. Çanakkale
  16. Bursa
  17. Antalya
  18. Ankara
  19. Ağrı
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