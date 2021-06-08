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Eğitim 18 Haziran'dan sonra okula gitmek zorunlu mu? Telafi eğitime gitmesem ne olur?
Eğitim

18 Haziran'dan sonra okula gitmek zorunlu mu? Telafi eğitime gitmesem ne olur?

Telafi eğitimi zorunlu mu? Milyonlarca öğrenci 2020-2021 eğitim öğretim yılının büyük bölümünü uzaktan eğitimle geçirdi. 1 Haziran’da ilkokullar, 7 Haziran’da ise ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim başladı. Öğrenciler karnelerin ne zaman dağıtılacağını, telafi eğitiminin zorunlu olup olmadığını merak ediyor. Telafi eğitimine katılmak zorunlu mu? Telafi eğitimine katılmazsan sınıfta kalır mıyım?

Yeniakit Publisher
2021-06-08 09:02:00 -
18 Haziran'dan sonra okula gitmek zorunlu mu? Telafi eğitime gitmesem ne olur?

Koronavirüs salgınıyla birlikte milyonların yaşamına uzaktan eğitim gerçeği yerleşti. Öğrenciler salgın sebebiyle eğitimlerini uzaktan sürdürdüler. Kademeli normalleşmeyle birlikte okullar belirli günlerde yüz yüze eğitim vermeye başladı. Pek, çok öğrenci karneleri aldıktan sonra telafi eğitiminin zorunlu olup olmadığını araştırıyor. Peki, telafi eğitimi zorunlu mu?

18 Haziran'dan sonra okula gitmek zorunlu mu? Telafi eğitime gitmesem ne olur?

Karneler 18 Haziran itibariyle elektronik ortamda yayımlanmış olacak. Arzu eden veliler karneleri okul müdürlüklerinden basılı olarak isteyebilecek. Karneler 18 Haziran’da dağıtıldıktan sonra 2 Temmuz Cuma gününe kadar telafi eğitimi sürecek. Milli Eğitim Bakanlığı telafi eğitiminin zorunlu olmadığını açıkladı.

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