Koronavirüs salgınıyla birlikte milyonların yaşamına uzaktan eğitim gerçeği yerleşti. Öğrenciler salgın sebebiyle eğitimlerini uzaktan sürdürdüler. Kademeli normalleşmeyle birlikte okullar belirli günlerde yüz yüze eğitim vermeye başladı. Pek, çok öğrenci karneleri aldıktan sonra telafi eğitiminin zorunlu olup olmadığını araştırıyor. Peki, telafi eğitimi zorunlu mu?

18 Haziran'dan sonra okula gitmek zorunlu mu? Telafi eğitime gitmesem ne olur?

Karneler 18 Haziran itibariyle elektronik ortamda yayımlanmış olacak. Arzu eden veliler karneleri okul müdürlüklerinden basılı olarak isteyebilecek. Karneler 18 Haziran’da dağıtıldıktan sonra 2 Temmuz Cuma gününe kadar telafi eğitimi sürecek. Milli Eğitim Bakanlığı telafi eğitiminin zorunlu olmadığını açıkladı.

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