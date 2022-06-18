18 Haziran 1988: Başbakan Özal’a Suikast

18 Haziran 1988 günü Ankara Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen ANAP Kongresi sırasında Başbakan Özal’a karşı bir suikast gerçekleştirilir.





Eski sabıkalı Kartal Demirağ tarafından gerçekleştirilen suikastte Başbakan Özal parmağından yaralanır. Saldırgan yakalanır.





Kartal Demirağ'ın Turgut Özal'a suikast girişimini değerlendiren Özel Kalem Müdürü Feyzi İşbaşaran Demirağ olayını şöyle anlatır:Bir gün ben ve bazı arkadaşlar 'hesaplaşalım' dediğimde Özal şunları söyledi: "Çocuklar çok gençsiniz. Hesaplaşmaya girersek ülke kaybeder, ülke karışır. Tehdit altındayım, önümüzdeki bir yılı atlatmamız lazım. Bizim bu olayı çözdüğümüzü bunu yaptıranlar biliyorlar. Tekrar girişimde bulunamazlar. Can güvenliğinizin teminatı benim. Dertleri beni tasfiye etmek. 292 vekil bunların gözlerini korkuttu. Anayasayı değiştireceğimizi düşünüyorlar. Bu işi unutun ve sakin olun. Bu bir yıl içinde bunlarla kavgaya girersek, kaybederiz." (İşbaşaran,2010)





18 Haziran 1997: Başbakan Erbakan’ın, Çiller lehine İstifası

Generallerle Hükümet arasındaki gerilim 28 Şubat 1997'de yapılan MGK toplantısında zirveye çıkmıştı. Generaller, Hükümete meşhur 28 Şubat bildirisi ile ilan edilen maddeleri dayattı. Bildiriyi imzalamamakta ısrar eden Erbakan , diğer parti liderlerinden yardım istedi.





Demokrasi adına MGK kararlarına birlikte karşı çıkmayı önerdi. Ne de olsa demokrasilerde asker , seçmenin oyuyla işbaşına gelmiş sivil bir hükümete dikta edemezdi. Ancak aradığı desteği bulamadı. İşçi ve işveren sendikaları da MGK kararlarına tam destek verdiklerini açıkladılar.





MGK Genel Sekreterliği beklenmedik bir açıklama yaptı. Kararlar uygulanmazsa yaptırımlar gelir dedi. Açık bir uyarıydı bu. Artık kılıçlar çekilmişti. Asker hükümete adeta meydan okuyordu.

Birdenbire kimlerin servis ettiği anlaşılamayan bir kaset trafiği başladı. TV kanallarında görülmeyen ellerden konuşmalar dağıtılır oldu. Yıllar önce amatör kameralarla çekilmişti. Refah’ın ne kadar Atatürk ve rejim düşmanı olduğunu gösteren bölümleri özellikle seçilmişti. Kasetleri servis edenlerin tek bir amacı vardı. Toplumun laiklik konusundaki hassasiyetini tırmandırarak RP‘nin karşısında bir cephe oluşturmak , iktidarın düşürülmesi için kamuoyunu hazırlamaktı.





Generallerin abluka uyguladığı bir başka parti, hükümet ortağı Doğru Yol Partisiydi.28 Şubat Darbe günlerinde DYP'den istifa edip ANAP'a geçen ilk vekil olan dönemin Çanakkale Milletvekili Hikmet Aydın, “Refah-Yol'u Hükümetten düşürmek için askerlerin sivil kıyafetlerle milletvekillerini tek tek dolaştıklarını belirterek, "Bana iki asker geldi.” ifadesini kullanır.(Aydın,2012 )

Hikmet Aydın, vekil transferi günlerinde Kamuran Çörtük'ü Meclis'te gördüğünü şöyle anlattı: "O günlerde Meclis'te dolaşan bir banka sahibi vardı. Her gün bir ya da iki vekilin istifa edip ya ANAP'a ya da Demokrat Parti'ye geçtiği haftalarda. Yıl 1997, Aylardan Haziran. Bayındır Bank'ın sahibi Kamuran Çörtük Meclis'te. Neden 9 metrekarelik milletvekilleri odalarını teker teker ziyaret etti? (Aydın,2012)





18 Haziran 2014: Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya’ya Hapis Cezası Verilmesi

12 Eylül Davası’nda, darbe suçundan haklarında dava açılan Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya’ya müebbet cezası verildi.



