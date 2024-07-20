  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel 18 bin lira cezadan koşarak kaçmaya çalıştı!
Yerel

18 bin lira cezadan koşarak kaçmaya çalıştı!

Yeniakit Publisher
2024-07-20 10:53:00 -

Bursa'da polis denetimlerini görünce çıkmaz yola girip araçtan koşarak kaçan sürücü, kovalamaca sonrası yakalandı. Daha önce 2 kez ehliyetini alkolden kaptıran sürücü üflemeyi kabul etmeyince ehliyetine 2 yıl daha el konuldu. Kovalamaca anı kameraya yansıdı.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde trafik ekipleri kentin huzurunu sağlayan denetimlere ara vermeden devam ediyor. Uygulama noktasında sürücülere, dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunan ekipler, alkollü direksiyon başına geçip trafiği tehlikeye atan sürücülere ise geçit vermiyor. Bir hafif ticari aracın sürücüsü ise polis ekiplerini görünce aracıyla çıkmaz sokağa girdi. Çaresiz sürücü, araçtan indiği gibi koşarak kaçmaya başladı. Şüphelinin peşine takılan ekipler, kovalamaca sonrası sürücüyü yakalamayı başardı. Daha önce 2 kez alkolden ehliyetini kaptırdığı öğrenilen sürücünün ehliyetsiz olduğu öğrenilirken, bu kişi uzatılan alkolmetreyi ise üflemedi.

Ekipler, sürücünün 2 yıl ehliyetinin men cezasına 2 yıl daha eklediler. Araç trafikten men edilirken sürücüye 18 bin 452 lira idari ceza uygulandı.

Türkiye'den Volta'ya büyük ceza
Türkiye'den Volta'ya büyük ceza

Ekonomi

Türkiye'den Volta'ya büyük ceza


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sinan Ateş cinayeti: Sanıklara istenen cezalar belli oldu
Sinan Ateş cinayeti: Sanıklara istenen cezalar belli oldu

Gündem

Sinan Ateş cinayeti: Sanıklara istenen cezalar belli oldu

İşte onların ahlâkı: İşlerine gelmeyince sevinci cezalandırır, öfkeyi ödüllendirirler
İşte onların ahlâkı: İşlerine gelmeyince sevinci cezalandırır, öfkeyi ödüllendirirler

Medya

İşte onların ahlâkı: İşlerine gelmeyince sevinci cezalandırır, öfkeyi ödüllendirirler

Dilan Polat cezaevinden çıkabilir!
Dilan Polat cezaevinden çıkabilir!

Gündem

Dilan Polat cezaevinden çıkabilir!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23