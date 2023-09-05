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Dünya 18 ay sonra anlaşıldı! Bakın ameliyatta kadının karnında ne unuttular
Dünya

18 ay sonra anlaşıldı! Bakın ameliyatta kadının karnında ne unuttular

Yeniakit Publisher
2023-09-05 12:21:00 -
18 ay sonra anlaşıldı! Bakın ameliyatta kadının karnında ne unuttular

Yeni Zelanda’da bir kadının karnında cerrahi alet unutuldu, 18 ay sonra çıkartıldı.

Yeni Zelanda’nın Auckland şehrinde 2020’de sezaryenle doğum yapan bir kadının karnında ameliyat yarasını açık tutmak için kullanılan, yemek tabağı büyüklüğünde yumuşak bir tüp aleti olan Alexis yara retraktörü (AWR) unutuldu. Unutulan alet, kadının şiddetli karın ağrısı şikayetiyle acil servis de dahil olmak üzere birkaç kez doktora gitmesinin ardından karın BT taramasında aletin fark edilmesiyle doğumdan yaklaşık 18 ay sonra kadının karnından çıkarıldı.

Yapılan incelemelerin ardından Auckland Bölge Sağlık Kurulu’nun hasta hakları kurallarını ihlal ettiğine karar verildi. Yeni Zelanda Sağlık ve Engellilik Komisyon Üyesi Morag McDowell tarafından yapılan açıklamada olayla ilgili “Auckland Bölge Sağlık Kurulu, sezaryen ameliyatı sonrasında bir kadının karnında cerrahi bir alet bırakarak Sağlık ve Engelli Hizmetleri Tüketici Hakları Kurallarını ihlal etmiştir. Raporumda da belirtildiği üzere, bu vakada bakım uygun standardın önemli ölçüde altında kalmış ve kadının uzun süre sıkıntı yaşamasına neden olmuştur. Bunun meydana gelmesini önleyecek sistemlerin mevcut olması gerekirdi” ifadelerine yer verdi.

Cerrahi alet sayımına Awr'ler eklendi

Auckland Bölge Sağlık Kurulu’na, kadına mektup yazarak özür dilemesi ve cerrahi alet sayımın bir parçası olarak AWR'lerin dahil edilmesi yönündeki direktifin tüm personele gönderildiğini teyit etmesinin tavsiye edildiği belirtildi. Ayrıca Kurul’un, başka işlemlerin yapılıp yapılmayacağını belirlemek üzere Davalar Direktörü’ne sevk dildiği ifade edildi.

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