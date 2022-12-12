18 Aralık Pazar günü Dünya Mülteciler Günü Konseri düzenlenecek

Üsküdar Bağlarbaşı Kültür ve Kongre Merkezi, 18 Aralık Pazar günü önemli bir konsere ev sahipliği yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Üsküdar Belediyesi ve Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD) öncülüğünde düzenlenen "Dünya Mülteciler Günü Konseri", saat 18:00'da Üsküdar Bağlarbaşı Kültür ve Kongre Merkezi'nde başlayacak.

Türkiye'den ve dünyadan sürpriz sanatçıların katılacağı konser, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve UMHD Genel Başkanı Abdullah Resul Demir'in açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Konserde Ahmed Adel, Ala Al Khatib, Aykut Kuşkaya, Mehmet Ali Aslan, Omar Al Banna, Sarah Elizabeth Atkinson ve Noureddine Ben Aicha gibi birçok ünlü sanatçı sahne alacak.

Konser Sanatçıları:

• Ahmed Adel, Irak, Solist

• Ala Al Khatib, Suriye, Orkestra Şefi & Solist ve Ud Sanatçısı

• Amir & Hayrunnisa Kılıç, Doğu Türkistan, Müzisyen

• AnisMarzoug, Tunus, Keman Sanatçısı

• Aykut Kuşkaya, Türkiye, Müzisyen

• BaaidaSharani, Suriye, Solist

• FadiAlhalabi, Lübnan, Def Sanatçısı

• Fadi Hariri, Suriye, Kanun Sanatçısı

• HervePorcher, Fransa, Gitarist

• HishamSeifo, Suriye, Neyzen

• İzzet Okumuş, Türkiye, Müzisyen

• Mehmet Ali Aslan, Türkiye, Müzisyen

• Noureddine Ben Aicha, Tunus, Solist

• Omar Al Banna, Yemen, Müzisyen

• Saleh Taner, Suriye, Darbuka Sanatçısı

• Sarah Elizabeth Atkinson, Kanada, Solist & Bendir Sanatçısı

• Vedat Yiğit, Türkiye, Solist & Saz

Sergi Sanatçıları:

• AbtsamAmuod, Suriye, Geri Dönüşüm & Kolaj Sanatçısı

• Ahmet Kibar, Suriye, Ressam

• HişamMejik, Suriye, Rölyef Kabartma Sanatı

• Karem Sadoon, İsveç, Ressam & Karikatürist

• Meryem Bidae, İran, Süsleme Sanatları (Tezhip&Minyatür)

• MohamadRagbAlsedYosf, Suriye, Ressam

• Mustafa Teet, Suriye, Heykeltıraş

• Nurhan Fatih, Irak, Ressam & Mücevher Tasarımcısı

• ZaidTawbe, Lübnan, Ressam