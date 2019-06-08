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170 kiloluk Habibe Teyze’nin yaşam aşkı

170 kilo ağırlığındaki morbit obez 74 yaşındaki Habibe Apak, evde gördüğü tedavi ve azmi sayesinde yaşama tutunuyor.

08 Haziran 2019 Cumartesi 12:38
170 kiloluk Habibe Teyze’nin yaşam aşkı

170 kilo ağırlığındaki morbit obez 74 yaşındaki Habibe Apak, evde gördüğü tedavi ve azmi sayesinde yaşama tutunuyor. Dahiliye Uzmanı Dr. Cüneyt Hayretdağ, oksijen desteği alan Apak’ın imkanlar dahilinde tartılamadığını; ancak uyguladığı diyet sayesinde 10 kilo zayıfladığını söyledi.


Urla’nın Demirci Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan Morbit Obez Habibe Apak’ın (74) aşırı kiloları onu yatağına bağımlı hale getirdi. Tedavi olmak için hastaneye gidemeyen ve zamanla solunum sıkıntısı ve böbrek rahatsızlıkları baş gösteren Habibe Teyze, ayaklarında şişlik ve ağrılar nedeniyle zorlu günler geçiriyordu.


Dahiliye Uzmanı Dr. Cüneyt Hayretdağ ve Uzm. Diyetisyen Çağrı Sevgel’in başladığı tedavinin ardından iyileşme sürecine giren Hayriye Teyze, ayağa kalkıp özgürce evinden çıkabileceği günleri iple çekiyor. Eşinin de desteğiyle uyguladığı diyet programı sayesinde kısa zamanda 10 kilo vermeyi başaran Habibe Apak, ev tipi solunum cihazı yardımıyla daha rahat nefes alıp verebiliyor.


74 yaşındaki kadını evinde ziyaret eden Dr. Cüneyt Hayretdağ, hastanın aşırı kiloları nedeniyle güçlükle nefes aldığını belirterek, "Hastamızda Obezite Hipoventilasyon Sendromu olarak adlandırdığımız solunum yetmezliği tablosu gelişmiş. Gerekli tedavileri planlanan hastaya cihazla oksijen desteği sağlanıyor. İlaçlarını düzenli kullandığı ve diyetine uyduğu sürece hızla iyileşeceğini düşünüyorum” dedi.


Hayatı çok sevdiğini belirten Habibe Apak, tek başına işlerini yapabildiği günleri özlediğini söyledi. Apak, yardımları için Dr. Hayretdağ ve Diyetisyen Sevgel’e teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 12:38
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