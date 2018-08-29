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17 yaşındaki liseli genç, Apple'ın güvenlik açığını yakaladı

Kahramanmaraş'ta yaşayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Yiğit Can Yılmaz, teknoloji devi Apple'ın bazı uygulamalarında güvenlik açığını yakaladı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 12:00
17 yaşındaki liseli genç, Apple'ın güvenlik açığını yakaladı

Kahramanmaraş'ta Apple'ın bazı uygulamalarındaki güvenlik açığını tespit ederek firmanın onur ve teşekkür listelerine giren 17 yaşındaki lise öğrencisi Yiğit Can Yılmaz, iTunes uygulamasında da güvenlik açığı belirleyerek kredilendirme listesi’ne girmeye hak kazandı.

GÜVENLİK AÇIĞINI BULDU

Apple'ın sesli asistanı ‘Siri’ ile web tarayıcısı ‘Safari’deki güvenlik açıklarını bularak düzeltilmesini sağladığı için firmanın onur ve teşekkür listelerine alınan Süha Erler Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi Yiğit Yılmaz, müzik ve film oynatıcısı ‘iTunes’da da lisans sözleşmesiyle ilgili güvenlik açığı tespit ederek firma yetkililerine iletti.

Firma bir süre sonra tespit edilen güvenlik açığının giderildiğini belirterek, Yılmaz'ın kredilendirme listesine alınacağını söyledi. Yiğit Yılmaz, Apple kullanıcılarının kötü niyetli kişiler tarafından dolandırılmaması için çalışmalar yaptığını belirtti.

"SORUNU APPLE'YE BİLDİRDİM"

Apple'ın ‘iTunes’ isimli bir yazılımı olduğunu belirten Yiğit Yılmaz, "Bu yazılım cihazlara yükleme, güncelleme, müzik dinleme ve film izlenme imkânı sağlıyor. Yazılım içerisinde Apple ID oluşturma, lisans sözleşmesi gibi bölümlerdeki bağlantılarla ilgili bir güvenlik sorunu tespit ettim. iTunes yazılımını aynı internet ağı üzerinden kullanan kötü amaçlı biri, diğer kullanıcının yaptığı işlemleri görebiliyor ve müdahale edebiliyordu. Bu güvenlik sorununu e-mail yoluyla Apple'a ilettim. Firmanın güvenlik birimi tarafından verilen cevapta sorunun düzeltildiği ifade edilerek, Apple'ın web sorununu çözdüğüm için 'kredilendirme listesi'ne ekleneceğim belirtildi." diye konuştu.

HEDEFİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

Yiğit Yılmaz, daha önce de firmanın onur ve teşekkür listelerine girdiğini hatırlatarak, adının yakında kredilendirme listesine de eklenecek olmasını kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Bu listelerin kendisi gibi genç çalışmacılar için referans olduğunu anlatan Yiğit Yılmaz, hedefi olan yazılım mühendisliği için kendisini geliştirmeye çalıştığını belirtti.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 12:00
  1. Kahramanmaraş
  2. Güvenlik açığı
  3. Apple'ın güvenlik açığı
  4. Apple
  5. Yiğit Can Yılmaz
  6. Liseli genç

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