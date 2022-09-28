17 yaşındaki hacker o üniversiteyi hackledi, bu mesajı attı: "Devletime zarar verecek..." deyip...

Veri sızıntısının bu seferki adresi Marmara Üniversitesi oldu. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun (KVKK) yayınladığı 'veri ihlali bildirimi'ne göre, olay 15 Eylül'de yaşandı.

Sabah'ın haberine göre; Üniversitenin Bilgi Yönetim Sistemi içerisindeki SMS gönderim servisindeki yetkili kullanıcı hesabı, 17 yaşındaki 'YUBA' rumuzlu bilgisayar korsanı tarafından ele geçirilmesinin ardından SMS göndermesi ile ortaya çıktı.

Ele geçirilen kullanıcı hesabının yeni kullanıcı hesapları tanımlama yetkisi olduğundan 3 yeni kullanıcı hesabı tanımı yapıldığı da tespit edildi.

İhlalden etkilenenlerin çalışanlar ve kullanıcılar olduğu belirtilirken, toplam 5 bin 698 kişinin bilgilerinin alındığı tespit edildi.

Veri sızıntısının bildirilmesinin ardından KVKK da konuyla ilgili inceleme başlattı. Kurum, Marmara Üniversitesi tarafından yapılan ihlal bildirimini ilan ederken, ihlale ilişkin inceleme başlattı.

Marmara Üniversitesinin veri sistemini hackleyen kişinin SMS göndererek yetkilileri uyardığı ortaya çıktı. 17 yaşında 'YUBA' rumuzunu kullanan kişi mesajında yetkililere seslendi.

Hacker, "Merhaba sayın Marmara Üniversitesi. Ben YUBA 17 yaşında bilgisayar korsanıyım.

Fakat devletime zarar verecek hiç bir şey yapmıyorum. Sadece web sitesinde açık buldum ve hackledim. Yüksek risk içeren bir açık.

Yetkili kişi lütfen benimle irtibata geçsin. Açığı söyleyeyim kapatın." şeklinde SMS gönderdiği ortaya çıktı.