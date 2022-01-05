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Yerel 17 yaşındaki çocuk annesini öldürdü
Yerel

17 yaşındaki çocuk annesini öldürdü

17 yaşındaki çocuk tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü

Yeniakit Publisher
2022-01-05 19:13:00 - 2022-01-05 19:14:52
17 yaşındaki çocuk annesini öldürdü

Annesini öldüren M.N.S. emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde annesiyle tartışan 17 yaşındaki M.N.S. tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan M.N.S. emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

Ulucami Mahallesi'nde annesiyle yaşayan M.N.S. (17), henüz bilinmeyen nedenle annesi N.S. (40) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.N.S. annesini evde bulunan bıçakla yaraladı.

M.N.S, olayın ardından kardeşi E.S'yi (15) arayarak, durumu haber verdi.

Kontrol etmek üzere geldiği evde annesini yerde hareketsiz yatarken bulan E.S, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan anne, ambulansla kaldırıldığı Osmancık Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

N.S'nin cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemede N.S'nin boğazında kablo izleri olduğu da belirlendi.

Gözaltına alınan M.N.S. emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

 

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