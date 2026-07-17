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İSLAM 17 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi
İSLAM

17 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi

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17 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız, Günün Ayet ve Hadisi ile Günün Sözünü istifadelerinize sunuyoruz... (17 Temmuz 2026)

AYET - VAHYİN DİLİNDEN:



(٨) وَقَالَ مُوسٰٓى اِنْ تَكْفُرُٓوا اَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمٖيعاًۙ فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ حَمٖيدٌ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(8) Yine Mûsâ, “Siz ve bütün yeryüzündekiler nankörlük etseniz dahi, bilin ki Allah kimseye muhtaç değildir, övgüye lâyıktır” demişti.

(İbrâhim Suresi, 14/8)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

 TEFSİRİ:

Şükür sadece sözle değil, eldeki nimetlerin gerçek sahibinin Allah olduğuna gönülden inanarak bu nimetleri Allah’ın rızasına uygun şekilde kullanmakla olur. Servetin şükrü muhtaçlara yardım etmek, ilmin şükrü bilgiyi insanların yararına kullanmak, sıhhatin şükrü ise Allah’a kulluk ve insanlara hizmet etmektir. Yüce Allah burada olduğu gibi başka âyetlerde de şükrünü yerine getirenlere daha çok nimet vereceğini vaad etmiştir (krş. Âl-i İmrân 3/144-145; Zümer 39/7).

Âyette Allah Teâlâ İsrâiloğulları’na verdiği çeşitli nimetleri Hz. Mûsâ vasıtasıyla onlara hatırlatarak şükredenlere bu nimetleri kat kat arttıracağına, nankörlük edenleri de şiddetli bir şekilde cezalandıracağına işaret etmektedir.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 305

HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

"Allah'ım! Bozgunculuktan, münafıklıktan ve kötü ahlaktan sana sığınırım."

Kaynak: Ebu Davud, Vitr, 32; Nesei, İstiâze, 21

GÜNÜN SÖZÜ:

"Lânet olsun; darbelere, darbecilere, darbelerden medet umanlara."

(Uğur Işılak)

 
GÜNÜN FOTOĞRAFI:


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