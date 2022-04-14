17 Nisan Pazar günü İstanbul'da 57.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İstanbul etabı gerçekleştirilecek. Bu sebeple İstanbul'da 17 Nisan Pazar günü bazı yollar trafiğe kapalı olacak. İşte, İstanbul'da kapalı yollar alternatif güzergahlar:

17 Nisan Pazar İstanbul'da hangi yollar kapalı? İstanbul kapalı yollar alternatif güzergahlar

Yapılan açıklamada, "İstanbul, 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun final etabına ev sahipliği yapacak. 10 Nisan’da Bodrum’dan yola çıkan bisikletliler, 17 Nisan Pazar günü İstanbul’da pedal çevirecek.

Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy, Maltepe ilçelerinde yer alan yarış güzergahı ile bu yollara çıkan cadde ve sokaklar, organizasyon süresince araç trafiğine kapatılacak. Yarışın belirli aşamalarında kontrollü araç geçişine izin verilecek.

Öte yandan Avrasya Tüneli ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile her iki yakada D-100 karayolunun bazı bölümleri de trafiğe kapalı olacak. Sürücüler kapalı yollara alternatif güzergahları kullanabilecekler." denildi.

KAPANACAK YOLLAR (KAPAMA SAATİ 06:00)

Sahil Kennedy Cadde Samatya Sirkeci Arası Çift Yönlü

Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi

Atatürk Bulvarı Yenikapı İstikameti

Kadir Has Caddesi

Abdülezelpaşa Caddesi

Ragıp Gümüşpala Caddesi

Galata Köprüsü

Reşadiye Caddesi

Avrasya Tünel Avrupadan Asyaya Geçiş İstikameti Saat 08.30 İtibariyle Bisiklet Geçişi Sonlanana Kadar Kapanacak. Kapanacak Yollara Çıkan Cadde Ve Sokaklar Kesişim Noktalarından Araç Trafiğine Kapatılacaktır

ALTERNATİF YOLLAR

Fevzipaşa Caddesi

Balat Yolu

Cemil Birsel Caddesi

Vatan Caddesi

Millet Caddesi

Atatürk Bulvarı Taksim İstikameti

Avrasya Tüneli Avrupadan Asya İstikametine Bisikletli Grup Anadolu Yakasında E[1]5 Den Kadıköy Yönüne Döndükten Sonra Açılacak Ve Alternatif Yol Olarak Kullanılabilecek.

KAPANACAK YOLLAR (KAPAMA SAATİ 06:00)

Beyoğlu - Sıraselviler Caddesi İle Kazancı Yokuşu Kesişimi Akm İstikameti

Beyoğlu - Tak-İ Zafer Caddesi

Beyoğlu - İnönü Caddesi

Beyoğlu - Mete Caddesi Gidiş Ve Geliş

Beyoğlu - Taşkışla Caddesi Mete Caddesi Çıkışı

Beyoğlu - Askerocağı Caddesi

Beşiktaş - Dolmabahçe Gazhane Caddesi

Şişli - Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi

Beşiktaş - Dolmabahçe Tüneli Gidiş Ve Gelişi

Beşiktaş - Kadırgalar Caddesi

Beşiktaş - Meclisi Mebusan Caddesi Gidiş Ve Geliş

Beyoğlu - Kemeraltı Caddesi Gidiş Ve Geliş

Beyoğlu - Necatibey Caddesi

Beyoğlu - Tershane Caddesi Karaköy İstikameti

Beşiktaş - Dolmabahçe Caddesi Gidiş Ve Geliş

Beşiktaş - Beşiktaş Caddesi Çırağan Caddesi İstikameti

Beşiktaş - Cezayir Caddesi Beşiktaş Caddesi Çıkışı

Beşiktaş - Çırağan Caddesi Gidiş Ve Geliş

Beşiktaş - Palanga Caddesi

Beşiktaş - Muallim Naci Caddesi

Beşiktaş - Kuruçeşme Caddesi Eski Divan Kavşak Arası Gidiş Ve Geliş

Beşiktaş - Kuruçeşme Caddesi Bebek Arnavutköy Caddesi Bebek İstikameti

Beşiktaş - Cevdet Paşa Caddesi

Sarıyer - Yahya Kemal Caddesi

Sarıyer - Balta Limanı Hisar Caddesi

Sarıyer - Balta Limanı Çayır Caddesi Sakıp Sabancı Caddesi Katılım

Sarıyer - Sakıp Sabancı Caddesi

Sarıyer - Katar Caddesi Büyükdere Caddesi İstikameti

Sarıyer - Sarıyer Caddesi Katar Caddesi İstikameti

Sarıyer - Büyükdere Caddesi Aytekin Kotil Varyant İnişi Beşiktaş İstikameti

Beyoğlu - Evliya Çelebi Caddesi Refik Saydam Caddesi Katılım İstikameti

Beyoğlu - Refik Saydam Caddesi Turabi Baba Caddesi Kavşağından Unkapanı İstikameti

ALTERNATİF YOLLAR

Refik Saydam Caddesi Taksim İstikameti

Tarlabaşı Bulvarı

Cumhuriyet Caddesi

Taşkışla Caddesi

Barbaros Bulvarı

Adnan Saygun Caddesi

Süleyman Seba Caddesi

Dereboyu Caddesi

Portakal Yokuşu Caddesi

Sekbanlar Sokak

İnşirah Sokak

Küçük Bebek Caddesi

Köybaşı Caddesi

Eski Büyükdere Caddesi

KAPATILACAK YOLLAR (KAPAMA SAATİ 07.00)

ÜSKÜDAR

Gümüşyolu Caddesi Baba Nakkaş Sokaktan İtibaren, Abdullahağa Cadde, Kuzguncuk Çarşı Cadde,

Paşalimanı Cadde Gidişli Gelişli Olarak Trafiğe Kapatılacaktır. Üsküdar-Harem Sahilyolunun

Üsküdar Meydan İle Harem Otogarı Arası İki Yönlü Trafiğe Kapatılacak Olup, Üsküdar İstikameti

Trafiğe Açık Olacaktır. D-100 Karayolu Ankara İstikameti Harem İle Uzunçayır Köprülü Kavşağı

Arası, İstanbul İstikameti Uzunçayır Köprülü Kavşağı İle Avrasya Tüneli Girişi Arası Kapalı Olacaktır.

Avrasya Tünel Asyadan Avrupaya Geçiş İstikameti Saat 09.30 İtibariyle Bisiklet Geçişi Sonlanana Kadar Kapanacak.

KADIKÖY

Uzunçayır O-1 Bağlantı Yolu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi İle Uzunçayır Köprülü

Kavşağı Her İki İstikamet, Taşköprü Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi Çetin Emeç Bulvarı Ve Bağdat Caddesi Trafiğe Kapalı Olacaktır.

MALTEPE

Turgut Özal Bulvarı Kadıköy İstikameti Küçükyalı Evlendirme Dairesi Önünden Bağdat Caddesi Girişine Kadar Olan Kısım Trafiğe Kapatılacaktır.

ALTERNATİF YOLLAR

Beylerbeyi İstikametinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü İstikametini Kullanacak Sürücüler Beybostanı Sokağı Kullanabilir.

Üsküdar Sahilyolunu Kullanacak Sürücüler, Hakimiyeti Milliye Caddesi Ve O-1 Bağlantı Yolunu Kullanabilir.

D-100 Karayolu Üzerinden Kadıköy İstikametini Kullanacak Sürücüler Göztepe Köprüsünü Kullanabilir.

Taşköprü Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı, Bağdat Caddesi Ve Turgut

Özal Bulvarını Kullanacak Sürücüler Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Ve D-100 Karayolunu Kullanabilir.

KAPATILACAK YOLLAR: (KAPAMA SAATİ 08:30)

D-100 Karayolu Güney Yol Levent - Sarıyer Ayrımları (D-100 Güney Yoldan Gelerek 15 Temmuz

Şehitler Köprüsü Yönüne Gitmek İsteyen Araçlar Sarıyer – Levent Ayrımlarından Büyükdere Caddesi’ne Yönlendirilecektir.) Sait Çiftçi Katılım

ALTERNATİF YOLLAR:

Büyükdere Caddesi

Yavuz Sultan Selim Köprüsü

GENEL KAPAMA TEDBİRLERİ SAATİ 06.00-……

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

1. Balmumcu Ayrım (Esentepe Mevki) (Kapama Saati 08:30-….)

2. Sait Çiftçi Katılım (Kapama Saati 08.20-……..)

Avrasya Tüneli Kapama

1. Avrupa – Asya İstikameti (Kapama saati 08.30-….)

2. Asya – Avrupa İstikameti (Kapama saati 09.30-….)

Sirkeci – Kabataş Tramvay Kapama Saati (10.00-…...)

Sirkeci – Yenikapı Arabalı Vapur Kapama Saati (06.00-…..)