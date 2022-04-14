17 Nisan Pazar İstanbul'da hangi yollar kapalı? İstanbul kapalı yollar alternatif güzergahlar
17 Nisan Pazar günü İstanbul’un bazı ilçelerinde bazı yollar kapatılacak. Bu sebeple “İstanbullular hangi yollar kapalı?” sorusunun cevabını araştırıyor.
17 Nisan Pazar günü İstanbul'da 57.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İstanbul etabı gerçekleştirilecek. Bu sebeple İstanbul'da 17 Nisan Pazar günü bazı yollar trafiğe kapalı olacak. İşte, İstanbul'da kapalı yollar alternatif güzergahlar:
17 Nisan Pazar İstanbul'da hangi yollar kapalı? İstanbul kapalı yollar alternatif güzergahlar
Yapılan açıklamada, "İstanbul, 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun final etabına ev sahipliği yapacak. 10 Nisan’da Bodrum’dan yola çıkan bisikletliler, 17 Nisan Pazar günü İstanbul’da pedal çevirecek.
Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy, Maltepe ilçelerinde yer alan yarış güzergahı ile bu yollara çıkan cadde ve sokaklar, organizasyon süresince araç trafiğine kapatılacak. Yarışın belirli aşamalarında kontrollü araç geçişine izin verilecek.
Öte yandan Avrasya Tüneli ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile her iki yakada D-100 karayolunun bazı bölümleri de trafiğe kapalı olacak. Sürücüler kapalı yollara alternatif güzergahları kullanabilecekler." denildi.
KAPANACAK YOLLAR (KAPAMA SAATİ 06:00)
Sahil Kennedy Cadde Samatya Sirkeci Arası Çift Yönlü
Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi
Atatürk Bulvarı Yenikapı İstikameti
Kadir Has Caddesi
Abdülezelpaşa Caddesi
Ragıp Gümüşpala Caddesi
Galata Köprüsü
Reşadiye Caddesi
Avrasya Tünel Avrupadan Asyaya Geçiş İstikameti Saat 08.30 İtibariyle Bisiklet Geçişi Sonlanana Kadar Kapanacak. Kapanacak Yollara Çıkan Cadde Ve Sokaklar Kesişim Noktalarından Araç Trafiğine Kapatılacaktır
ALTERNATİF YOLLAR
Fevzipaşa Caddesi
Balat Yolu
Cemil Birsel Caddesi
Vatan Caddesi
Millet Caddesi
Atatürk Bulvarı Taksim İstikameti
Avrasya Tüneli Avrupadan Asya İstikametine Bisikletli Grup Anadolu Yakasında E[1]5 Den Kadıköy Yönüne Döndükten Sonra Açılacak Ve Alternatif Yol Olarak Kullanılabilecek.
KAPANACAK YOLLAR (KAPAMA SAATİ 06:00)
Beyoğlu - Sıraselviler Caddesi İle Kazancı Yokuşu Kesişimi Akm İstikameti
Beyoğlu - Tak-İ Zafer Caddesi
Beyoğlu - İnönü Caddesi
Beyoğlu - Mete Caddesi Gidiş Ve Geliş
Beyoğlu - Taşkışla Caddesi Mete Caddesi Çıkışı
Beyoğlu - Askerocağı Caddesi
Beşiktaş - Dolmabahçe Gazhane Caddesi
Şişli - Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi
Beşiktaş - Dolmabahçe Tüneli Gidiş Ve Gelişi
Beşiktaş - Kadırgalar Caddesi
Beşiktaş - Meclisi Mebusan Caddesi Gidiş Ve Geliş
Beyoğlu - Kemeraltı Caddesi Gidiş Ve Geliş
Beyoğlu - Necatibey Caddesi
Beyoğlu - Tershane Caddesi Karaköy İstikameti
Beşiktaş - Dolmabahçe Caddesi Gidiş Ve Geliş
Beşiktaş - Beşiktaş Caddesi Çırağan Caddesi İstikameti
Beşiktaş - Cezayir Caddesi Beşiktaş Caddesi Çıkışı
Beşiktaş - Çırağan Caddesi Gidiş Ve Geliş
Beşiktaş - Palanga Caddesi
Beşiktaş - Muallim Naci Caddesi
Beşiktaş - Kuruçeşme Caddesi Eski Divan Kavşak Arası Gidiş Ve Geliş
Beşiktaş - Kuruçeşme Caddesi Bebek Arnavutköy Caddesi Bebek İstikameti
Beşiktaş - Cevdet Paşa Caddesi
Sarıyer - Yahya Kemal Caddesi
Sarıyer - Balta Limanı Hisar Caddesi
Sarıyer - Balta Limanı Çayır Caddesi Sakıp Sabancı Caddesi Katılım
Sarıyer - Sakıp Sabancı Caddesi
Sarıyer - Katar Caddesi Büyükdere Caddesi İstikameti
Sarıyer - Sarıyer Caddesi Katar Caddesi İstikameti
Sarıyer - Büyükdere Caddesi Aytekin Kotil Varyant İnişi Beşiktaş İstikameti
Beyoğlu - Evliya Çelebi Caddesi Refik Saydam Caddesi Katılım İstikameti
Beyoğlu - Refik Saydam Caddesi Turabi Baba Caddesi Kavşağından Unkapanı İstikameti
ALTERNATİF YOLLAR
Refik Saydam Caddesi Taksim İstikameti
Tarlabaşı Bulvarı
Cumhuriyet Caddesi
Taşkışla Caddesi
Barbaros Bulvarı
Adnan Saygun Caddesi
Süleyman Seba Caddesi
Dereboyu Caddesi
Portakal Yokuşu Caddesi
Sekbanlar Sokak
İnşirah Sokak
Küçük Bebek Caddesi
Köybaşı Caddesi
Eski Büyükdere Caddesi
KAPATILACAK YOLLAR (KAPAMA SAATİ 07.00)
ÜSKÜDAR
Gümüşyolu Caddesi Baba Nakkaş Sokaktan İtibaren, Abdullahağa Cadde, Kuzguncuk Çarşı Cadde,
Paşalimanı Cadde Gidişli Gelişli Olarak Trafiğe Kapatılacaktır. Üsküdar-Harem Sahilyolunun
Üsküdar Meydan İle Harem Otogarı Arası İki Yönlü Trafiğe Kapatılacak Olup, Üsküdar İstikameti
Trafiğe Açık Olacaktır. D-100 Karayolu Ankara İstikameti Harem İle Uzunçayır Köprülü Kavşağı
Arası, İstanbul İstikameti Uzunçayır Köprülü Kavşağı İle Avrasya Tüneli Girişi Arası Kapalı Olacaktır.
Avrasya Tünel Asyadan Avrupaya Geçiş İstikameti Saat 09.30 İtibariyle Bisiklet Geçişi Sonlanana Kadar Kapanacak.
KADIKÖY
Uzunçayır O-1 Bağlantı Yolu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi İle Uzunçayır Köprülü
Kavşağı Her İki İstikamet, Taşköprü Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi Çetin Emeç Bulvarı Ve Bağdat Caddesi Trafiğe Kapalı Olacaktır.
MALTEPE
Turgut Özal Bulvarı Kadıköy İstikameti Küçükyalı Evlendirme Dairesi Önünden Bağdat Caddesi Girişine Kadar Olan Kısım Trafiğe Kapatılacaktır.
ALTERNATİF YOLLAR
Beylerbeyi İstikametinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü İstikametini Kullanacak Sürücüler Beybostanı Sokağı Kullanabilir.
Üsküdar Sahilyolunu Kullanacak Sürücüler, Hakimiyeti Milliye Caddesi Ve O-1 Bağlantı Yolunu Kullanabilir.
D-100 Karayolu Üzerinden Kadıköy İstikametini Kullanacak Sürücüler Göztepe Köprüsünü Kullanabilir.
Taşköprü Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı, Bağdat Caddesi Ve Turgut
Özal Bulvarını Kullanacak Sürücüler Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Ve D-100 Karayolunu Kullanabilir.
KAPATILACAK YOLLAR: (KAPAMA SAATİ 08:30)
D-100 Karayolu Güney Yol Levent - Sarıyer Ayrımları (D-100 Güney Yoldan Gelerek 15 Temmuz
Şehitler Köprüsü Yönüne Gitmek İsteyen Araçlar Sarıyer – Levent Ayrımlarından Büyükdere Caddesi’ne Yönlendirilecektir.) Sait Çiftçi Katılım
ALTERNATİF YOLLAR:
Büyükdere Caddesi
Yavuz Sultan Selim Köprüsü
GENEL KAPAMA TEDBİRLERİ SAATİ 06.00-……
15 Temmuz Şehitler Köprüsü
1. Balmumcu Ayrım (Esentepe Mevki) (Kapama Saati 08:30-….)
2. Sait Çiftçi Katılım (Kapama Saati 08.20-……..)
Avrasya Tüneli Kapama
1. Avrupa – Asya İstikameti (Kapama saati 08.30-….)
2. Asya – Avrupa İstikameti (Kapama saati 09.30-….)
Sirkeci – Kabataş Tramvay Kapama Saati (10.00-…...)
Sirkeci – Yenikapı Arabalı Vapur Kapama Saati (06.00-…..)