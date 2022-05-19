17 Hizb-ut Tahrir üyesi beraat etti Mahkeme, sonunda AYM’nin kararına uydu!

Göksel Çağlav Ankara

Güvenlik güçleri ve istihbarat birimlerinin verdiği raporlar doğrultusunda, Anayasa Mahkemesi Hizb-ut Tahrir’in terör örgütü olmadığına karar vermişti. İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi 2009 yılından bu yana devam eden davada duruşma savcısının mütalaasını vermesi ile dosya karara bağlandı.

Savcı: AYM ve Emniyet’e rağmen terör örgütü sayıldı

Savcı mütalaasında, “Başvurucunun Türk ceza mevzuatında, doktrinde, uluslararası belgelerde ve mukayeseli hukukta, terör suçlarını ve örgütlü suçları ele alarak, 5237 sayılı Kanun’un 220., 309., 314., 315., 316., maddelerinde ve 3713 sayılın Kanun’da yer alan suçları tek tek değerlendirilmiş; herhangi bir şiddet eylemine katılmayan Hizb-ut Tahrir’in bir suç ya da ‘terör örgütü’ olmadığını ileri sürmesine karşın, gerek önceki mahkeme kararlarında gerekse eldeki başvuruya ilişkin kararlarda Hizb-ut Tahrir’in bir ‘terör örgütü’ olduğu kabul edilmekle yetinilmiş, başvurucunun savunmaları hakkında bir değerlendirmede bulunulmamıştır. Emniyet raporlarına göre örgüte yönelik ilk operasyonun yapıldığı 1967 yılından Anayasa Mahkemesine sunulan son raporun hazırlandığı 2016 yılına kadar olan geçen süre içinde anılan örgütün silahlı eyleme karışmadığı anlaşılmaktadır” ifadelerine yer verirken AYM’nin kararı doğrultusunda beraat kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme savcının talebi doğrultusunda oy birliği ile 17 sanığın ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

Savcı değişti beraat geldi

Verilen beraat kararını Akit’e değerlendiren sanıkların avukatı Mustafa Kocamanbaş verilen kararın diğer davalara da emsal olması gerektiğini belirterek, “Süreç, 2009 yılında yapılan bir operasyonda başladı. Hizb-ut Tahrir’e yönelik operasyon kapsamında 17 kişi gözaltına alındı. Bunlardan büyük bir kısmı tutuklandı. Dört yıllık yargılamanın sonunda 2013 yılında şahıslar hakkında 6 yıl 3 ay ceza verildi. Dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay bu dosyayı onayladı ve bu dosyadan birçok kişi cezaevine girdi. 2021 yılında da Anayasa Mahkemesi bu dosya hakkında hak ihlali kararı verdi. Hak ihlali kararının üzerine İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi yeniden yargılama yapmaya başladı. Yeniden yargılama sürecinde mahkeme, emniyetten bilgi notları istedi. Emniyet, hiçbir şey değiştirmeden eski bilgi notlarını yine verdi. Önceki duruşmalarda savcı tüm sanıklara yeniden ceza istiyordu. Ancak son duruşmadan savcı değişti. Yeni savcı beraat istedi, 17 kişi beraat etti. Bu karar güzel bir içtihat olacak. Diğer bölge mahkemelerinin de bu kararı emsal almalarını bekliyoruz” dedi.