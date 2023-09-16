  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bunların kafası değişmez! Skandal açıklama...

ABD'den skandal iddia! Türkiye'den sert tepki: 'İnsan ticareti' iddialarını reddediyoruz duyurusu!

Camide içki içip fotoğrafını paylaşan alçak yakalandı!

Emekli maaşı zammı son durum 2023, Türkiye açıklaması: Emekliye zam gelir mi, emekli ödenmesi ne zaman verilecek? AK Parti’den açıklama

Ve Mehmet Ceyhan sahnede! 'Aşı olun'

Yeni Hyundai KONA Elektrik modeli! Hedef: Türkiye'nin de bulunduğu 40'tan fazla ülkeye gidecek, artış gösterecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Gelir düzeyine göre vergi ödenmesini hedefliyoruz!

ABD'den flaş Türkiye açıklaması

Tarlada hayvanları otlatırken buldu! Baş ağrısını geçiriyor diye iddia edilen şeyi satışa koydu: Tam 5 milyon TL

MMU KAAN dengeleri bozacak! Erdoğan-Edward görüşmesi: şirketler grubu teklif vermiş artı savaş gemisi inşa ediliyor!
Teknoloji 17 doktorun 3 senede koyamadığı teşhisi ChatGPT koydu!
Teknoloji

17 doktorun 3 senede koyamadığı teşhisi ChatGPT koydu!

Yeniakit Publisher
2023-09-16 09:27:00 -
17 doktorun 3 senede koyamadığı teşhisi ChatGPT koydu!

17 doktorun 3 sene boyunca muayene ettiği dört yaşındaki çocuğun kronik hastalığına ChatGPT doğru teşhis koydu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Michigan eyaletinde 17 farklı doktora giden ancak bir türlü hastalığı tanımlanamayan bir çocuğa yapay zeka uygulaması ChatGTP doğru teşhis koydu.

Chat GTP'nin teşhisi daha sonra doktorlar tarafından teyit edilirken çocuğun tedavisine de başlanmış oldu.

Alex adında (soyadı mahremiyet sebebiyle verilemiyor) dört yaşındaki çocuk yaklaşık üç sene boyunca yoğun kronik vücut ağrıları ve büyüme geriliği yaşadı ancak bir yaşından beri hastaneye gidip gelen çocuğun hastalığı bir türlü tanımlanamadı.

Alex'in ailesi sorunu çözemeyince Motrin adlı ağrı kesiciyle çocuğu rahatlatmayı denedi ancak bu sefer de Alex birçok yan etkilere maruz kaldı ve ilacın tesiri azalınca ağrıları daha da arttı.

Bunun yanında Alex ilginç eşyaları da ısırmaya başladı. Doktorların teşhis koyamadığı Alex'in rahatsızlığını diş hekimleri ve ortodonti uzmanları da tanımlayamayınca anne Courtney son çare olarak yapay zeka uygulaması ChatGTP'yi denemeye karar verdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Anne Courtney söz konusu uygulamaya çocuğu Alex'te görülen hastalık belirtilerini ve MR sonuçlarını (semptom) kısaca yazdı ve 'enter' tuşuna bastı. ChatGTP saniyeler içerisinde Alex'e "bağlı kordon sendromu" (tethered cord syndrome) teşhisini koydu.

Bu teşhis daha sonra da birkaç doktor tarafından da teyit edildi ve Alex'in buna bağlı olarak tedavisine başlandı.

Anne Courtney, "Birçok doktora başvurduk ancak sonuç alamadık. Bazı diş hekimleri Alex'in dişinde çürük olabileceğini söyledi ancak bu da doğru teşhis değildi. Ancak ChatGTP'nin koyduğu 'bağlı kordon sendromu' bana çok mantıklı geldi. Bu hastalığı internette araştırdım ve daha sonra da doktorlarla paylaştım. Onlar da bu teşhisin doğru olduğunu söylediler." diye konuştu.

Her doktorun çocuğuna farklı teşhis koydunu belirten Courtney, "Diş hekimleri Alex'in damağının normalden küçük olduğunu söyledi ve bir aparat verdi. Ancak bu aparat çocuğumun ağrılarını dindirmedi. Alex, diğer çocuklardan da daha yavaş büyüyordu. Bunun yanında bazı geceler öfke nöbetlerine giriyordu. Bir pediatri uzmanı Alex'in vücudunun sağ ve sol tarafının dengeli bir şekilde büyümediğini söyledi. Fizik tedaviye başladık. Daha sonra da bir nöroloğa gittik, sonra bir dahiliye uzmanı ve kas-iskelet alanında uzman bir doktor. Bir türlü hastalığa teşhis konulamadı." ifadelerini kullanarak ailece oldukça zorlu bir süreç yaşadıklarını dile getirdi.

Anne Courtney çocuğuna çok nadir görülen Chiari sendromu (beyincik sarkması) teşhisinin dahi konulduğunu ancak bu teşhisin de yanlış olduğunu ifade ediyor.

"ChatGTP'ye tüm MR sonuçlarını ayrıntılı bir şekilde yazdım. Çocuğumda görülen çok tuhaf davranışları da ekledim. Yapay zeka saniyeler içerisinde bana doğru teşhisi vermeyi başardı."

Courney, ChatGTP'nin oğluna "bağlı kordon sendromu" teşhisi koyması sonrası Facebook platformunda aynı hastalığa yakalanan çocukların ailelerinin oluşturduğu bir gruba üye olmuş ve bu sayede bu ender görülen rahatsızlıkla ilgili birçok bilgi edinmiş.

Amerikan Nörolojik Cerrahlar Birliği (AANS), "bağlı kordon sendromu" ile ilgili olarak, "Omurilikteki doku, omuriliğin hareketini sınırlayan ve anormal şekilde gerilmesine neden olan bağlantılar oluşturduğunda ortaya çıkar. Bu durum, omuriliğin bir kısmının tam olarak gelişmediği ve bazı omurilik ve sinirlerin açığa çıktığı bir doğum kusuru olan 'spina bifida' ile yakından ilişkilidir." tanımlamasını yapıyor.

Alex'in tedavisine baaşlayan Michigan Baş ve Omurga Enstitüsü'nden pediatrik beyin cerrahı Dr. Holly Gilmer, "Bağlı kordon sendromunda omurilik bir şeye yapışmıştır. Omurilik kanalında bir tümör olabilir. Kemik çıkıntısındaki bir şişlik ya da omuriliğin ucunda çok fazla yağ da olabilir" diyor ve ekliyor; "Anormallik bu şekilde kalamaz ve eninde sonunda ve vücudun bir bölgesine rahatsızlık verir."

Harvard Üniversitesi Epidemiyoloji Profesörü Andrew Beam, ChatGPT'nin internetteki mevcut metin verilerine dayanarak bir cümle veya kelime dizisindeki "sonraki kelimeyi tahmin ederek" çalıştığını söylüyor.

ChatGPT'nin programa girilen verileri tarayarak çalışan bir yapay zeka programı olduğunun altını çizen Prof. Beam, "Size okunduğu bir pasaja benzeyen bir metin vermek için elinden geleni yapacak. Bu aplikasyonun paralı versiyonu çok daha iyi sonuç veriyor. Google'dan daha iyi sonuç verdiğini de söyleyebiliriz. Kısaca bu yapay zeka ürünü için 'süper güçlü bir tıbbi arama motoru' tanımını yapabiliriz."

Beam, ChatGPT için, teşhis koymakta zorlanılan tanımlaması zor, karmaşık rahatsızlıkları olan hastalar için faydalı olabileceğini de sözlerine ekliyor.

Kaynak: Euronews

ChatGPT, Apple’ın güvenlik açığını buldu
ChatGPT, Apple’ın güvenlik açığını buldu

Teknoloji

ChatGPT, Apple’ın güvenlik açığını buldu

Popüler web siteleri ChatGPT'ye savaş açtı
Popüler web siteleri ChatGPT'ye savaş açtı

Teknoloji

Popüler web siteleri ChatGPT'ye savaş açtı

OpenAI örnek olan başka türlü sistemi belli oldu: ChatGPTnin şirketlere yönelik sürümünü yayınlayacak!
OpenAI örnek olan başka türlü sistemi belli oldu: ChatGPTnin şirketlere yönelik sürümünü yayınlayacak!

Teknoloji

OpenAI örnek olan başka türlü sistemi belli oldu: ChatGPTnin şirketlere yönelik sürümünü yayınlayacak!

ChatGPT için yolun sonu gözüktü!
ChatGPT için yolun sonu gözüktü!

Teknoloji

ChatGPT için yolun sonu gözüktü!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tüm gözler Türkiye'nin savunma sanayii alanında: 30 bin saati geride bıraktı, hızı belli oldu! Havacılık tarihinde bir ilk
Teknoloji

Tüm gözler Türkiye'nin savunma sanayii alanında: 30 bin saati geride bıraktı, hızı belli oldu! Havacılık tarihinde bir ilk

Türkiye’nin ilk milli insansız hava araçlarını üreten Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI Projesi kapsamında Bayka..
15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında flaş gelişme!
Gündem

15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında flaş gelişme!

Yargıtay'ın kısmen bozma kararının ardından tekrar görülen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında 47 kişiye beraat kararı çıktı...
Tarlada hayvanları otlatırken buldu! Baş ağrısını geçiriyor diye iddia edilen şeyi satışa koydu: Tam 5 milyon TL
Aktüel

Tarlada hayvanları otlatırken buldu! Baş ağrısını geçiriyor diye iddia edilen şeyi satışa koydu: Tam 5 milyon TL

Muş'ta yaşayan 17 yaşında olan Habil Bardakçı hayvanları otlatırken tarlada gizemli bir taş buldu… Meteor olduğunu iddia ettiği taşı, satışa..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23