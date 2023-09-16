17 doktorun 3 senede koyamadığı teşhisi ChatGPT koydu!

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Michigan eyaletinde 17 farklı doktora giden ancak bir türlü hastalığı tanımlanamayan bir çocuğa yapay zeka uygulaması ChatGTP doğru teşhis koydu.

Chat GTP'nin teşhisi daha sonra doktorlar tarafından teyit edilirken çocuğun tedavisine de başlanmış oldu.

Alex adında (soyadı mahremiyet sebebiyle verilemiyor) dört yaşındaki çocuk yaklaşık üç sene boyunca yoğun kronik vücut ağrıları ve büyüme geriliği yaşadı ancak bir yaşından beri hastaneye gidip gelen çocuğun hastalığı bir türlü tanımlanamadı.

Alex'in ailesi sorunu çözemeyince Motrin adlı ağrı kesiciyle çocuğu rahatlatmayı denedi ancak bu sefer de Alex birçok yan etkilere maruz kaldı ve ilacın tesiri azalınca ağrıları daha da arttı.

Bunun yanında Alex ilginç eşyaları da ısırmaya başladı. Doktorların teşhis koyamadığı Alex'in rahatsızlığını diş hekimleri ve ortodonti uzmanları da tanımlayamayınca anne Courtney son çare olarak yapay zeka uygulaması ChatGTP'yi denemeye karar verdi.

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Anne Courtney söz konusu uygulamaya çocuğu Alex'te görülen hastalık belirtilerini ve MR sonuçlarını (semptom) kısaca yazdı ve 'enter' tuşuna bastı. ChatGTP saniyeler içerisinde Alex'e "bağlı kordon sendromu" (tethered cord syndrome) teşhisini koydu.

Bu teşhis daha sonra da birkaç doktor tarafından da teyit edildi ve Alex'in buna bağlı olarak tedavisine başlandı.

Anne Courtney, "Birçok doktora başvurduk ancak sonuç alamadık. Bazı diş hekimleri Alex'in dişinde çürük olabileceğini söyledi ancak bu da doğru teşhis değildi. Ancak ChatGTP'nin koyduğu 'bağlı kordon sendromu' bana çok mantıklı geldi. Bu hastalığı internette araştırdım ve daha sonra da doktorlarla paylaştım. Onlar da bu teşhisin doğru olduğunu söylediler." diye konuştu.

Her doktorun çocuğuna farklı teşhis koydunu belirten Courtney, "Diş hekimleri Alex'in damağının normalden küçük olduğunu söyledi ve bir aparat verdi. Ancak bu aparat çocuğumun ağrılarını dindirmedi. Alex, diğer çocuklardan da daha yavaş büyüyordu. Bunun yanında bazı geceler öfke nöbetlerine giriyordu. Bir pediatri uzmanı Alex'in vücudunun sağ ve sol tarafının dengeli bir şekilde büyümediğini söyledi. Fizik tedaviye başladık. Daha sonra da bir nöroloğa gittik, sonra bir dahiliye uzmanı ve kas-iskelet alanında uzman bir doktor. Bir türlü hastalığa teşhis konulamadı." ifadelerini kullanarak ailece oldukça zorlu bir süreç yaşadıklarını dile getirdi.

Anne Courtney çocuğuna çok nadir görülen Chiari sendromu (beyincik sarkması) teşhisinin dahi konulduğunu ancak bu teşhisin de yanlış olduğunu ifade ediyor.

"ChatGTP'ye tüm MR sonuçlarını ayrıntılı bir şekilde yazdım. Çocuğumda görülen çok tuhaf davranışları da ekledim. Yapay zeka saniyeler içerisinde bana doğru teşhisi vermeyi başardı."

Courney, ChatGTP'nin oğluna "bağlı kordon sendromu" teşhisi koyması sonrası Facebook platformunda aynı hastalığa yakalanan çocukların ailelerinin oluşturduğu bir gruba üye olmuş ve bu sayede bu ender görülen rahatsızlıkla ilgili birçok bilgi edinmiş.

Amerikan Nörolojik Cerrahlar Birliği (AANS), "bağlı kordon sendromu" ile ilgili olarak, "Omurilikteki doku, omuriliğin hareketini sınırlayan ve anormal şekilde gerilmesine neden olan bağlantılar oluşturduğunda ortaya çıkar. Bu durum, omuriliğin bir kısmının tam olarak gelişmediği ve bazı omurilik ve sinirlerin açığa çıktığı bir doğum kusuru olan 'spina bifida' ile yakından ilişkilidir." tanımlamasını yapıyor.

Alex'in tedavisine baaşlayan Michigan Baş ve Omurga Enstitüsü'nden pediatrik beyin cerrahı Dr. Holly Gilmer, "Bağlı kordon sendromunda omurilik bir şeye yapışmıştır. Omurilik kanalında bir tümör olabilir. Kemik çıkıntısındaki bir şişlik ya da omuriliğin ucunda çok fazla yağ da olabilir" diyor ve ekliyor; "Anormallik bu şekilde kalamaz ve eninde sonunda ve vücudun bir bölgesine rahatsızlık verir."

Harvard Üniversitesi Epidemiyoloji Profesörü Andrew Beam, ChatGPT'nin internetteki mevcut metin verilerine dayanarak bir cümle veya kelime dizisindeki "sonraki kelimeyi tahmin ederek" çalıştığını söylüyor.

ChatGPT'nin programa girilen verileri tarayarak çalışan bir yapay zeka programı olduğunun altını çizen Prof. Beam, "Size okunduğu bir pasaja benzeyen bir metin vermek için elinden geleni yapacak. Bu aplikasyonun paralı versiyonu çok daha iyi sonuç veriyor. Google'dan daha iyi sonuç verdiğini de söyleyebiliriz. Kısaca bu yapay zeka ürünü için 'süper güçlü bir tıbbi arama motoru' tanımını yapabiliriz."

Beam, ChatGPT için, teşhis koymakta zorlanılan tanımlaması zor, karmaşık rahatsızlıkları olan hastalar için faydalı olabileceğini de sözlerine ekliyor.

Kaynak: Euronews