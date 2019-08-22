17 Burda’da alışverişin hediyesi Aquapark bileti

Esas Gayrimenkul tarafından açıldığı günden bu yana Çanakkale’yi eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline getiren Esas 17 Burda Alışveriş Merkezi (AVM),21-25 Ağustos tarihleri arasında ziyaretçilerini çok eğlenceli bir kampanya ile karşılıyor.

21-25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek kampanya kapsamında Esas 17 Burda AVM’deki mağazalardan kampanya süresince aynı gün içinde toplamda 400 lira alışveriş yapan ziyaretçiler, Aquapark biletinin anında sahibi oluyor.

Kampanya kapsamında alışveriş yapan ziyaretçiler; fatura ve fiş bilgileriyle danışma noktasına başvuru yaparak kampanyaya katılacak ve aquapark biletinin anında sahibi olacaklar.

Birbirinden eğlenceli etkinlik ve kampanyalarına hız kesmeden devam eden Esas 17 Burda AVM, ziyaretçilerine keyifli bir alışveriş deneyimi sunuyor.