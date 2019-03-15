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'17 Aralık kumpas' davasında sona gelindi

Takipsizlikle sonuçlanan "17 Aralık soruşturması"nda kumpas kurup usulsüzlükler yaptıkları iddiasıyla 67 sanığın yargılandığı davada karar 18 Mart’ta açıklanacak.

15 Mart 2019 Cuma 07:03
'17 Aralık kumpas' davasında sona gelindi

Takipsizlikle sonuçlanan "17 Aralık soruşturması"nda kumpas kurup usulsüzlükler yaptıkları iddiasıyla FETÖ elebaşı firari Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürleri ve ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan eski komiser Hüseyin Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 10'u tutuklu, 6'sı firari 67 sanığın yargılandığı davada sona gelindi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinin karşısında bulunan binada yapılan 124. duruşmaya, 6 tutuklu sanık katıldı. 

Aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu davanın müdahillerinin avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Tutuklu sanıkların 4 Mart'ta esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarının alınmasına başlandı. Sanıkların mütalaaya karşı beyanlarının alınması 9 gün sürdü. Sanıklar, üzerlerine atılı tüm suçlamaları reddetti.

Tüm sanıkların beyanlarını alan mahkeme, 18 Mart Pazartesi günü kararını açıklamak üzere duruşmayı erteledi.

Mütalaadan

Esas hakkındaki mütalaada, sanıklar Nazmi Ardıç, Yakub Saygılı, Kazım Aksoy, Yasin Topçu, Mehmet Akif Üner, Arif İbiş, Mustafa Demirhan, İsmail Arpacı, İbrahim Şener, Savaş Akyol, Sefa Erdal, Mehmet Sait Sevinç, Ömer Atalay, Ahmet Kalender, Ahmet Üzümcü, Ayhan Arıkanoğlu, Adem Atik, Duran Denizli, Emre Okur, Erdi Katırcı, İsmail Tekin, Muhammed Enes Koral, Murat Munzuroğlu, Mustafa Yaşar Öner ve Salih Mümin Baykuş'un, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Bu sanıkların "haberleşme hürriyetinin ihlali ve ifşası" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından da şikayetçi sayısı kadar cezalandırılması talep edilen mütalaada, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan ceza talep edilen sanıklardan Yakub Saygılı, Yasin Topçu ve Kazım Aksoy hakkında, "darbeye teşebbüs" suçundan ceza istendiği için "örgüt yöneticiliği" suçundan hüküm kurulmasına yer olmadığına yönelik karar verilmesi isteniyor.

Mütalaada, 9 sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, 23 sanığın da "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması istenirken, sanıklardan Mutlu Acil'in "silahlı terör örgütüne üye olmak, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından 16 yıldan 37,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebinde bulunuluyor.

Sanıklar Fatih Yardım, Muhammet Murat Yaşar ve Mehmet Yeşilkaya'nın üzerilerine atılı suçları işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak delil bulunamaması nedeniyle beraatları istenen mütalaada, kimi suçlardan ceza istenen bazı tutuksuz sanıklarla ilgili tutuklamaya yönelik yakalama emirleri çıkarılması da talep ediliyor.   

6 sanığın dosyasının ayrılması talebi

Mütalaada, haklarında yakalama kararı bulunan sanıklar FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski emniyet müdürü Hamza Tosun, ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan eski komiser Hüseyin Korkmaz, eski polisler Hüseyin Korkmaz, Alparslan Çalışkan, Sinan Sağyalavaç ve Hayri Akın'ın dosyalarının ayrılmasına karar verilmesi isteniyor. 

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 07:49
  1. İstanbul
  2. Denizli
  3. fetö
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